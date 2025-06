Un miembro de la junta escolar PSJA no se permite en la propiedad del distrito escolar después de que la junta escolar decidió el miércoles para denunciar públicamente Cynthia Gutiérrez.

Gutiérrez fue censurada durante la reunión especial de la junta convocada para el miércoles.

De acuerdo con la documentación de censura, la junta escolar PSJA cree que el comportamiento de Gutiérrez "interrumpió" su trabajo.

La junta también cree que Gutiérrez supuestamente estaba interfiriendo en modales administrativos e hizo "insinuaciones infundadas de corrupción".

La junta enumeró siete instancias diferentes en las que Gutiérrez mostró ese comportamiento. Durante la reunión, Gutiérrez negó todas las acusaciones.

Como parte de la censura, Gutiérrez tiene prohibido estar en la propiedad de PSJA por un período de dos años. Se le permitirá participar en las reuniones de la junta escolar a distancia.

"Realmente no me importa la censura, no me hace nada", dijo Gutiérrez.

Gutiérrez está demandando a PJSA por la censura.

Documentos judiciales obtenidos por el Canal 5 de Noticias muestran Gutiérrez cree que la censura se deriva de su hablar con preocupaciones sobre el proceso de licitación para los contratos de seguros con el distrito.

Después de la reunión, la Presidenta de la Junta del distrito escolar de PSJA Diana Y. Serna y el Superintendente Alejandro Elías declinaron hacer comentarios.

Serna emitió la siguiente declaración tras los intentos de entrevistarla:

"Después de una cuidadosa revisión de los hechos y a la vista del público, llegamos a la conclusión de que estas medidas correctivas son necesarias para proteger la integridad de nuestro gobierno y nos permiten concentrarnos en lo que más importa - la educación de los estudiantes PSJA. Este Consejo no se toma estas medidas a la ligera, y seguiremos evaluando la situación cada seis meses."

Esta es una historia en desarrollo, vuelva a comprobar las actualizaciones.