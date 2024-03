Líderes del condado de Hidalgo crean conciencia sobre la violencia en las citas entre adolescentes

Una manera de combatir violencia entre las parejas más jóvenes en nuestra comunidad, la fiscalía del Condado Hidalgo y el sector educativo estarán brindando un evento gratuito.

"Reconocer que es comportamiento bueno y no tan buena verdad para ayudar a nuestros jóvenes entender que es una relación que es simpática y a lo que no está", comento Yovann Salinas, directora de salud mental con Region One.

El evento para concientizar a la comunidad sobre la violencia entre parejas jóvenes será el próximo viernes, 23 de febrero, a las 9 de la mañana. El evento será en las oficinas de Región One en Edinburg.