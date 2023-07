La Voz del Valle: 'El Poeta Mariachi' comparte su trayectoria como autor, maestro, poeta y cantante

El orador de TEDx, Daniel García Ordaz, también conocido como El Poeta Mariachi, es maestro en La Joya Early College High School y se desempeña como Poeta Laureado de McAllen 2023. Su trabajo ha sido enseñado y escrito por académicos en los EE. UU. y en el extranjero y está nominado al Premio Pushcart 2018.

García visita los estudios de Buenos Días Valle para hablarnos acerca de su trayectoria como poeta, maestro, autor y cantante.

Durante el segmento de La Voz del Valle, García comparte su última publicación, Read Until You Bleed, el cual viene en ambos idiomas, inglés y español. Esta obra es dedicada a la audiencia juvenil que está empezando a leer y se puede conseguir en Amazon, Barnes and Nobles y más.

Vea el video para el informe completo.