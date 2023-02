Licencia Comercial en Riesgo Debido a Multa no Liquidada

MERCEDES – Podrían arrestar a un camionero local quien dice, es por culpa de su ex jefe.

El hombre originario de Mercedes explica que su ex empleador, All Valley Metals, no cumplió con su palabra.

José Siller ha mantenido a su esposa e hijo siendo camionero durante ocho años.

Explica que el año pasado comenzó a trabajar en la empresa All Valley Metals con base en Donna. Fue cuando un oficial del Departamento de Seguridad Pública lo detuvo.

“Cuando inspeccionó el camión, dijo que el vehículo no estaba registrado. Así que llamé a mi jefe. Le hablé frente al oficial. Dijeron que ellos se harían cargo. Que debía de haber estado registrado y que no sabían por qué no lo estaba”, comenta.

Siller agrega que en enero renunció a ese empleo. Tres meses después, recibió una carta diciendo que la multa de $399 estaba atrasada y que podrían emitirle una orden de arresto.

“Llegue a casa y vi la carta. Así que le hablé y le envié una copia como me pidió y me aseguró que se encargaría de eso y nunca lo hizó. Debido a que él no lo pago, ahora quieren que yo lo pague,” comentó.

Siller dijo que su ex-empleado dejo de responder sus mensajes de texto y llamadas.

CHANNEL 5 NEWS intentó llamar al propietario de All Valley Metal en múltiples ocasiones. También acudimos a su oficina para averiguar porque no han pagado su multa.

Aún no hemos recibido respuesta.

Aldo Ortíz, director de operaciones una compañía de camiones de renta, explicó que los conductores pueden protegerse a si mismos de verse atroaoados en una situación como esta.

“Las inspecciones antes del viaje, requiere no únicamente revisar problemas mecánicos, sino que también es importante revisar los documentos. Es la responsabilidad del conductor cerciorarse que todo esté actualizado y bajo el cumplimiento de la ley,” dijo.

Ortíz dijo que el proteger una licencia comercial es últimamente la responsabilidad del chofer.

Siller añadió estar molesto que su ex-empleado no cumplió lo prometido. Pero dijo que él planea hacer lo que sea necesario para mantener su licencia comercial en buen estado.