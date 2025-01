Llaman a la comunidad a tomar precauciones ante el fraude en la temporada de impuestos

Se acerca la temporada de declaración de impuestos, y la oficina de recaudación de impuestos, también conocida como el IRS, exhorta a la comunidad a tomar precauciones para no ser víctimas de fraude.

"Si ellos te dicen te puedo dar más dinero, probablemente es porque están metiendo cosas que no deben", agrega Álvaro Costilla, gerente Freedom Tax Services.

Álvaro Costilla ha sido gerente de Freedom Tax services por casi una década.

Nos dice que todos debemos estar alerta si un preparador le hace las siguientes propuestas para reportar en su declaración de impuestos:

"Te voy a conseguir un reembolso mayor que otros negocios"

"Voy a reportar más dependientes para un mejor reembolso"

"Voy a incluir que tus hijos están asistiendo a la escuela, aunque no sea cierto"

Costilla nos dice que el IRS hace revisiones al azar, de encontrar anomalías, las consecuencias son serias para su bolsillo.

"Pueden revisar años atrás, y pueden hacer que pagues todo ese dinero para atrás, más impuestos de lo que ellos se cobran", agrega Costilla.

Lissette Caballero, reside en San Juan, y dice siempre revisar que los datos estén correctos en su declaración de impuestos.

"La verdad nunca he puesto nada que no debo, siempre me he fijado muy bien pro que con el IRS no se puede jugar", agrega Lissette Caballero, contribuyente.

Por su parte, el IRS, ofrece en su página de internet la declaración de impuestos electrónica, la cual es fácil de entender y es gratuita.

"Básicamente, es como un cuestionario, se va a atribuyendo a lo que la persona va contestando y a medida d esas respuestas se van atribuyendo ciertos créditos, además también de informar al contribuyente que le conviene, tomar una reducción estándar o detallada", agrega Octavio Sáenz, portavoz del IRS.

Para realizar su declaración de manera electrónica o para más señales de advertencia de estafas tributarias puede ingresar la página web irs.gov