Los funcionarios locales ofrecen consejos para mantenerse calientes a medida que se acerca el frente frío

Muchas agencias y organizaciones se están preparando para las que podrían ser las temperaturas más frías que ha visto el Valle esta temporada.

Un oficial de bomberos de Valley espera que todos recuerden la seguridad cuando se mantengan calientes este fin de semana.

"El mejor regalo que cualquiera puede darnos en nuestra oficina y en cada departamento de bomberos, departamento de policía es cero muertes, cero lesiones y cero incendios debido a las luces navideñas o los calentadores", dijo el jefe de bomberos del condado de Cameron, Juan Martínez.

Con una semana hasta Navidad, los refugios en todo el Valle han visto un aumento en las donaciones de alimentos. Pero el frente frío que se avecina tiene refugios que cambian de marcha para que aquellos que no tienen techo sobre sus cabezas tengan un lugar cálido para quedarse.

Según el director ejecutivo de Loaves & Fishes, Víctor Rivera, las mantas son el artículo más necesario para mantenerse caliente.

“Esto es lo que necesitan dar para evitar que la gente se desespere y lleve al interior equipos inflamables al aire libre para mantenerse calientes”, dijo Rivera.

Martínez dijo que no solo los que no tienen hogar deberían usarlos.

“Si es necesario, use varias mantas”, dijo Martínez. “Es mucho más seguro y no tienes que preocuparte por no despertarte por la mañana. No uses nada que se use para calentar afuera, no traigas ningún tipo de chimineas, parrillas, nada de eso ".

Además de abrigarse, Martínez dijo que las personas en casa que terminan usando algo como un calentador de espacio deben asegurarse de no enchufarlo con todas sus decoraciones navideñas o en cualquier lugar cerca de su cama.

Añadió que las personas deberían tener un detector de incendios, un detector de monóxido de carbono, un plan para que nadie tenga que intentar correr hacia un incendio para buscar a un ser querido.