LUPE realiza sesión informativa

En menos de un mes se estarán llevando a cabo las elecciones primarias de marzo y si usted piensa votar por correo, el último día para inscribirse es el 20 de febrero.

La organización de la unión del pueblo entero tendrá una sesión informativa sobre el voto en la oficina de San Juan.

Los asistentes podrán aprender cuáles son los requisitos para votar por correo. También se les explicará como encontrar la boleta para votar por correo y la forma de enviarla.

"Mucha gente que invitamos a esto nos dicen que no tenían idea de que podían votar por correo porque creen cualquier razón o que el voto por correo ya no era una opción o ya no está disponible" informo el director de compromiso civico de Lupe, Michael Mireles.

Míreles dice que espera que las personas que acudan mañana compartan la información.

Vea el video para el informe completo.