Madre en Harlingen recibe de regalo un vehículo

Una familia de Harlingen perdió repentinamente su vehículo en un percance vehicular, sin embargo, la magia de la Navidad llego y recibieron de manera gratuita una sorpresa inesperada.

"Me sentí muy honrada y bendecida, algo así nunca antes me había sucedido, siempre he sido una persona muy humilde y he tratado ayudar a otros lo más que puedo y cuando vi que esto me estaba sucediendo me sentí muy sensible, emocionalmente." Crystal Lozano, voluntaria del Ejército de Salvación en Harlingen, dijo.

Lozano recibió la sorpresiva noticia de que ella y sus hijos obtendrán un vehículo antes de la celebración de la Navidad.

"Para mí es honroso saber que me eligieron para recibir algo tan especial y sentirme apreciada por lo que hago al ayudar a otros sin esperar nada a cambio." Lozano dijo.

Aarón Méndez, propietario de Colisión Stop en Harlingen, dice que como parte de la misión de su taller han adoptado este programa de ayuda comunitaria y en agradecimiento poder devolver algo a la comunidad.

"Nosotros lo que hacemos, aparte de arreglar carros chocados, estamos en una representación de la comunidad con restaurando un carro para una familia que lo necesita." Méndez dijo.

Para realizar esta obra de caridad, se han sumado otros empresarios de la localidad, donde además se involucran a organismos no lucrativos para poder seleccionar a la familia que recibirá el vehículo obsequiado.

"La historia de ella es muy especial porque es madre de cinco hijos, ella como quiera con todo lo que tiene ella da para atrás en el Ejército de Salvación y ayuda, ella era alguien que era muy diferente de todos, pero como quiera sabemos que hay mucha necesidad para esto." Méndez dijo.

Méndez y su equipo de trabajo han realizado esta labor altruista desde el 2011, restaurando vehículos en buen estado y con poco millaje para ser donados a familias que lo necesitan.

Lozano no deja de mostrar su agradecimiento con sus superiores y compañero en el Ejército de Salvación por haberla elegido para recibir tan esencial regalo para su familia.