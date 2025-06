Miles de mexicanos regresan a México mientras aumentan las redadas de ICE

Mientras continúan las intervenciones y operativos de ICE en todo el país. La otra cara de la moneda son los miles de mexicanos que fueron repatriados por el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Más de 56.000 mexicanos han sido repatriados de los Estados Unidos desde que inició la administración del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, los cuales han sido ayudados a regresar a sus lugares de origen, algunos han optado por vía aérea, otros vía terrestre.

“Empezar de cero porque llegue con gente que no conocía que si me tiro la mano y me dijeron aquí te acomodas aquí te prestamos si no traes para que compres un colchón inflable”, agrega Jaime González, migrante en retorno.

De estos se ha atendido a más de 24.000 personas en los centros de atención que se han implementado a lo largo de la frontera con los Estados Unidos, donde se les han brindado más de 236.000 servicios como ayuda en el trámite de documentos personales bajo el plan México te abraza.

Pero a pesar de estas cifras, las deportaciones de mexicanos ha bajado un 30% desde que inició la administración del presidente Donald Trump, y es que durante el mismo periodo de 2024 en la administración del presidente Biden fueron deportados 82.000 mexicanos, pero había esperanza de regresar.

“Se ha quebrado esa posibilidad de decir, me regresan, pero vuelvo a intentarlo ahorita, es una de las cosas que hace la diferencia entre los gobiernos de Obama, Biden y el gobierno de Trump”, agrega Arturo Medina Padilla, subsecretario de derechos humanos, población y migración de la SEGOB.

Raquel Romero, experta en migración, señala que hay que ver el lado positivo del retorno de los migrantes mexicanos, el talento, la experiencia, la disciplina en el trabajo que traen y que se debe de aprovechar para que México crezca.

“Están llegando a sus lugares de origen, muchos a sus pueblos con ideas y que pueden llegar a innovar, traen una capacidad y un talento en las manos para sacar a México en muchos aspectos", agrega Raquel Romero, especialista en temas migratorios.

Por otro lado, el gobierno mexicano dio a conocer que de enero a la fecha también han sido deportados dos mil 940 niños mexicanos, la mayoría de ellos han sido regresados a través de la frontera con el estado de Tamaulipas, lo que vulnera su infancia de manera psicológica.