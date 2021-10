Mujer Completa Cursos Universitarios, No Ha Recibido Diploma

MCALLEN – Una mujer del Valle del Río Grande hizo todo lo que necesitaba para graduarse en la universidad, pero no tiene nada que mostrar.

Maribel López dice que ha pasado casi un año desde que terminó sus estudios y todavía no ha recibido su diploma.

Como graduada universitaria de primera generación, López dice que significa más que completar un estudio. Es un logro para toda la familia.

López se graduó de la escuela secundaria en 2011. Ella dice que fue cuando comenzó a ahorrar para estudiar la carrera que sabía estaba destinada.

La joven de 25 años gastó $5,000 para poder decir: "Estudié diseño arquitectónico en el campus tecnológico".

En Agosto del 2017, se convirtió en una redactora de arquitectura de South Texas College, sin el papel para respaldarlo.

"Sabía que no iba a asistir a la ceremonia de graduación en Diciembre, así que le pregunté si podía obtener mi diploma temprano ... y me dijeron: 'Sí'. Esperé. Septiembre - nada. Esperé Octubre, nada. Entonces, comencé a llamar, y casi me daría, 'Dame tu nombre y número, y nos pondremos en contacto contigo' ", dice López.

Ella dice que no le respondieron; su próximo plan era enviar correos electrónicos.

Le dijeron que su diploma había sido enviado por correo en Septiembre.

El buzón de López permaneció vacío.

"Estaba preocupado, tal vez esta vez, se perdió en el correo", dice López.

Su siguiente paso fue recoger una copia e incluso eso resultó ser un problema debido a una "impresora fuera de servicio".

"Me dijeron que la pieza finalmente había llegado. Llegará aquí el lunes y comenzaremos a procesar su solicitud. Es mayo y aún no he obtenido nada. Entonces, se volvió frustrante. Mis padres, significa mucho para ellos, ser un estudiante universitario de primera generación, tener eso en la familia, es realmente importante ", dice ella.

La portavoz de STC Dimitra Hernández le dice a CHANNEL 5 NEWS que el diploma de López fue enviado por correo.

Le ofrecieron la opción de recogerlo en su oficina.

López dice que, tan pronto como recoja su diploma, sus padres finalmente lo enmarcarán y lo colgarán.