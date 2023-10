Mujer de Hidalgo Molesta con Falla en Lavadora

MISSION – Una mujer de Mission dijo que un objeto que debía de simplificarle los labores domésticos se volvió una carga rápidamente.

La residente, Dolores Espino, dijo que su esposo le compro una lavadora y secadora el año pasado. A pesar de que el regalo debía de hacerle la vida más fácil, ella dice que no está cumpliendo sus expectativas.

“Comencé a notar los problemas cuando mi hijo se me acerco y me dijo: ‘Mama, la ropa que estas colgando en mi closet aún tiene jabón’. Le pregunte ‘¿A qué te refieres?’ y el me mostro el interior de su camiseta y estaba llena de manchas de jabón.” Dijo ella.

Espino dice que la lavadora no se termina de llenar de agua, dejando atrás un residuo y haciendo que ella deba lavar solo en cantidades pequeñas.

Pero resulta que la lavadora no es el único problema.

“La secadora comenzó a rechinar el 30 de abril, rechinando así como lo oye ahorita. Y luego de repente, el cilindro no se movía y toda la ropa estaba mojada.” Dijo ella.

Espino dijo que el par de electrodomésticos tenía la garantía del fabricante de un año y dos años de garantía de la tienda donde fue comprada.

CHANNEL 5 NEWS encontró que el tipo de lavadora que Espino tiene esta puesta en una lista de descontinuación por el manufacturante junto con otros 30 modelos desde el Noviembre del año pasado.

Espino dice que se le hizo reparaciones a la secadora bajo cobertura de la garantía a comienzos de Mayo. A pesar del reemplazo de la parte, ella dice que el ruido y la ropa mojada persisten.

“La secadora no está en la lista. Así que ese no es problema de ellos, pero es un problema para mí porque aún no está secando adecuadamente.” Dice ella.

Espino dice que ella visito el negocio donde compraron los electrodomésticos a comienzo de la semana. Se le dijo que lo mejor era terminar la garantía de los 2 años ya que el equipo estaba fallido.

“Lo pensé toda la noche y cancelamos la garantía. Ahora estamos en problemas porque ya está cancelada.” Dice ella.

Nos acercamos a la tienda y al fabricante para ver que podía hacerse. El negocio dijo que ellos están hablando con el manufacturante para llegar a una resolución apropiada.

Usted puede contar con que CHANNEL 5 NEWS lo mantendrá al tanto de la situación.