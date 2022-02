“No todos sobrevivimos”: habla sobreviviente de trata de personas

Un nuevo informe de Refugee Services of Texas muestra que los casos de trata de personas remitidos a su oficina aquí en el Valle se duplicaron con creces entre 2020 y 2021.

“El RGV es importante porque mucha gente piensa que no sucede cerca de casa, pero ahí es donde nuestros números demostraron que eso está mal”, dijo Emily Rodríguez, coordinadora de participación comunitaria de la organización sin fines de lucro.

Entre los casos vistos por los Servicios de Refugio de Texas se encuentra el de Ana María, una ciudadana hondureña cuya identidad está siendo ocultada para su protección y la de su hija.

Ana María dijo que era propietaria de un negocio y se vio obligada a huir de su país después de que los miembros del cártel le exigieran que pagara sus impuestos.

“Llegaron a mi casa... me amenazaron con un arma”, dijo. “Me dijeron que tenía que pagar porque sabían en qué escuela estaba mi hija”.

Ana María le pagó a un coyote casi $10,000 para que llegara aquí.

“Te dicen que todo va a estar bien, que no habrá ningún peligro en el viaje”, recordó Ana María. “Te lo prometen”.

Después de dos meses de viaje llegó a la frontera donde fue secuestrada por otro grupo que exigía más dinero.

Esto es algo común, dijo Rodríguez.

“A veces las personas no saben que en realidad están siendo traficadas”, dijo Rodríguez.

Rodríguez dijo que el aumento en la demanda de sus servicios para sobrevivientes es una tendencia preocupante.

Ana María advierte a aquellos que buscan hacer el mismo viaje que lo piensen dos veces.

“Me arrepiento y le he pedido perdón a mi hija por las decisiones que tomamos como adultos, nuestros hijos no saben lo que va a pasar, y nosotros tampoco”, dijo Ana María. “…Si no tienes que hacer este viaje, no lo hagas. No todos sobrevivimos".