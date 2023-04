BROWNSVILLE – La oficina del fiscal de distrito del condado Cameron está ayudando a jóvenes víctimas de crímenes a salir de las sombras.

Los estudiantes de Texas Southmost College ahora pueden denunciar crímenes a la oficina de un DA, ubicada dentro del Edificio Camille Lightner, sin salir del campus.

La directora Liliana Mendes dijo que quieren facilitar las cosas para que las víctimas busquen ayuda.

El año pasado, de las casi 1,500 víctimas que el condado manejó, solo 203 eran jóvenes de entre 18 y 25 años.

"Ninguno de nosotros quiere pensar que estamos pasando por algo como esto. Uno podría ser la vergüenza, dos, es posible que no sepan a dónde ir", dijo Mendes. "Algunos estudiantes han tenido el privilegio de nunca tener que pasar por el sistema antes".

Mendes dijo que hay ciertos crímenes que están en aumento entre este grupo de edad.

"Vemos mucho acecho, violencia de pareja", dijo. "Vemos muchas travesuras criminales también: el novio ya no quiere estar con la novia, la novia se vuelve loca, revienta las llantas, todo a lo que podemos brindarle servicios".

La estudiante de TSC, Cristina Rivas, dijo que nunca ha sido víctima de un crimen, pero que es consciente de que suceden en el campus.

"La última vez había alguien tomando fotos en el estacionamiento de mujeres solas en sus autos", dijo Rivas.

Ella dijo que está contenta de saber que los estudiantes no tendrán que ir muy lejos en busca de ayuda si la necesitan.

"A algunas personas les da vergüenza ir y decir: 'Bueno, esto me pasó a mí'. Entonces, creo que se trata de hacer que la gente se sienta cómoda", dijo. "Si no se sienten cómodos, solo esperan que no suceda la próxima vez".

El estudiante José Salazar cree que eso es lo que esta oficina proporcionará para él y sus compañeros de clase.

"Probablemente, las personas van a venir a ese lugar, así que cuando no se sientan seguras, como si alguien las está acechando, es probable que reciban un consejo desde allí o simplemente las denuncien, y creo que es bueno". Salazar dijo.

El fiscal de distrito del condado de Cameron, Luis Sáenz, dijo que el estigma mantiene a muchas víctimas alejadas.

Él espera que ser más proactivo sea una poderosa herramienta de enseñanza para reducir el número de crímenes por completo.

"Tenemos que dar un paso atrás y entrar en la comunidad donde se encuentran los jóvenes que están involucrados como víctimas y demandados", dijo Sáenz, "y hablar y comunicarse con ellos y, con suerte, evitar que se conviertan en víctimas o incluso en acusados". "

Todos los servicios prestados en la oficina son confidenciales.

Se anima a los estudiantes a visitar la oficina en Camille Lightner Building Office 100 P. Un defensor estará en la oficina los jueves a partir de la 1 p.m. a 5 p.m.

Esta es la primera oficina de este tipo en el Valle, dijo DA Saenz. Si tiene éxito aquí, dijo, el siguiente paso es buscar otros campus para establecer una tienda.