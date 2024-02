Organización sin fines de lucro CDCB buscan ofrecer viviendas asequibles

En el Condado Cameron, la organización de desarrollo de viviendas comunitarias sin fines de lucro CDCB anunció sobre la apertura de nuevas oportunidades hipotecarias.

La finalidad es ayudar a familias de bajos recursos a conseguir su propia casa.

Esta organización sin fines de Lucro Denominada Ven Sueña y Construye tiene como objetivo brindar viviendas seguras y accesibles a cientos de familias de limitados recursos que continúan residiendo en casas de alquiler.

El CDCB se ha convertido en uno de los mayores productores sin fines de lucro de viviendas unifamiliares, convirtiendo solo en el año 2023 a casi 300 familias en propietarios de viviendas.

Maricela Sáenz, Directora de Relaciones Públicas del CDCB, explica que actualmente existen uno sin número de oportunidades para adquirir su casa, incluso con cero enganche.

"Ahorita tenemos asistencia de hasta $55,000 si están pensando vivir en Brownsville y para fuera en otras áreas que no sea el área de Brownsville hay hasta $30,000 de asistencia", dijo Sáenz.

Algunos ven muy lejana la posibilidad de ser dueños de su propia casa, pero se insta para que visiten las oficinas del CDCB las cuales están ubicadas en el 901 al este de la Calle Levee en Brownsville y dar el primer paso adquirir la asesoría adecuada.

"Muchas veces nosotros mismos nos descartamos y decimos, no es que el crédito anda muy mal y ahorita, no tenemos muchos ahorros, etc., pero los invitamos para que primero vengan con nosotros y vemos su situación y les decimos qué hacer y en una de esas ya están listos para comprar su casa y no sabían", explico Sáenz.

El jueves, está programada la apertura de una casa nueva desde las 4 de la tarde en adelante en el 700 de la Calle Forrest en San Benito, donde representantes del CDCB estarán respondiendo las preguntas de quienes estén considerando ser dueños de su propia casa en el año 2024.

Sáenz comentó que el año pasado registraron un poco más de 2,000 solicitudes de las cuales actualmente se encuentran en el proceso para adquirir lo que será su patrimonio.