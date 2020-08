Organizaciones Locales Brindan Opciones para Veteranos del V

HARLINGEN – Un veterano sin hogar es suficiente. En una noche, 39,000 veteranos en los Estados Unidos se encuentran sin un hogar, esto de acuerdo al Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de los Estados Unidos.

Clifford Briggs es uno de esos veteranos. Al verlo uno nunca se imaginaría que él no tiene hogar con su sonrisa en su rostro, actitud positiva y una risa contagiosa.

Briggs viene de una familia militar, pero ahora el ex Marino bombero trabaja durante el día y duerme en Loaves and Fishes en Harlingen.

"Me mudé desde Portland y no funcionó muy bien, así que terminé en el albergue 'Loaves and Fishes'. Es solo un lugar en donde puedes tener un techo y protegerte del clima para dormir por la noche," comentó Briggs.

Luego de trabajar, Briggs toma el autobús a Loaves and Fishes.

Se protege del clima, recibe comida caliente, una ducha y puede dormir luego de un largo día.

Tommy Martínez, director de asistencia de emergencia a familias en Loaves and Fishes comentó que el flujo es incesante.

"Varía. A veces tenemos uno o dos veteranos sin hogar en un mes durante los meses de verano, pero en diciembre quizá nos tocan 3 o 4 veteranos sin albergue".

Félix Rodríguez, oficial de servicios a veteranos del Condado Hidalgo, nos contó una teoría de porqué se quedan sin hogar.

"Pues muchos de los veteranos tienen problemas para encontrar un lugar en donde quedarse, un hogar al cual volver. Problemas que los civiles no tienen y algunas de estas problemáticas y condiciones afectan en la condición de estrés post-traumático, lesiones cerebrales traumáticas, trastornos depresivos y otras condiciones secundarias a eso," explicó.

Rodríguez agregó que hay maneras de ayudar a un veterano sin hogar.

"Mi primer consejo para ellos es que llamen a la línea de indigentes de Asuntos de Veteranos".

Rodríguez añadió que otras maneras para ayudar a los veteranos sin hogar es a través de la Organización Family Endeavors entre otras organizaciones.

Puede contactar a la Línea para Personas Indigentes de Asuntos de Veteranos al 877-424-3838.