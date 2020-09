Port Mansfield Busca que los Drones Ayuden con Rescates

PORT MANSFIELD - Las autoridades de Port Mansfield están buscando utilizar tecnología de aviones no tripulados para ayudar con los rescates en la Laguna Madre.

Uno de los mayores problemas que enfrentan es realmente localizar el barco varado en sí. A veces no tienen las coordenadas correctas en GPS o se mueven.

El puerto actualmente trabaja con pescadores locales para ayudar a estos buques varados.

Todd Grubert, un pescador del puerto, dijo que quedar varado puede algo común.

"Semanalmente, yo diría que casi todos los días, ves que alguien es atraído por otro barco", dijo.

Grubert trabaja regularmente con el departamento de policía local para rescatar embarcaciones varadas.

"Port Mansfield actualmente no tiene su propio buque, por lo que hemos tenido que utilizar diferentes oportunidades para abordar eso", dijo el jefe de policía de Port Mansfield, David Mays.

La razón por la que el puerto depende de pescadores, como Grubert, también se debe a su ubicación.

"Nuestra proximidad a la Guardia Costera y otros recursos y activos están lejos, por lo que tener la información correcta lo más rápido posible salva vidas", dijo Mays.

El martes, el puerto, junto con el Texas A & M Corpus Christi, enviaron dos drones a la bahía para ver si podrían ser utilizados en un escenario de la vida real.

"Tener ese ojo en el cielo, tener esa tecnología por encima de la cabeza, que son capaces de encontrar más rápido.De las coordenadas adecuadas, qué tipo de emergencia es.Esperamos asegurarnos de que no sólo puede responder, pero es una respuesta adecuada", explicó Mays.

El programa del drone comenzó realmente hace tres años como acuerdo con el puerto y Texas A & M Corpus Christi.

Los drones utilizan radar para rastrear lo que hay en el agua, específicamente barcos.

El director del puerto Ron Mills dijo que la tecnología será muy útil en el puerto.

"O bien nuestras entidades o incluso los ciudadanos locales, los pescadores locales pueden ayudarse unos a otros, que ahora si alguien hace una llamada es cuestión de ir a buscarlos", dijo.

El puerto no ha gastado dinero en este proyecto.

Para cualquier persona que planea visitar el area, se les invita traer algo que puede seguir su localización. Se insta a la gente a decirle a alguien a dónde van a ir y cuándo regresarán.

Grubert dijo que esto ayudará a las autoridades a localizar a la persona en caso de una emergencia.