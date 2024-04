Programa de vivienda asequible en el Valle del Río Grande

Ayudar a las familias a tener una vivienda a bajo costo es el objetivo de una organización local en el Valle.

Después de alquilar durante años una mujer de Brownsville, se enorgullece de ser propietaria de una casa.

"No quiero pagar alquiler, quiero una casa que sea mía", agrega Olga Valdez, DreamBuild Homeowner

Olga Valdez comentó a Noticias RGV: quiero una casa que sea mía. Un lugar que dice que sus hijos quieren visitar.

"Cuando vienen los disfruto y ellos disfrutan de estar conmigo", agrega Olga Valdez, DreamBuild Homeowner.

El año pasado se mudó a una casa de dos dormitorios y dos baños, eso es lo que ella llama un ajuste perfecto.

Algo que tal vez no hubiera podido pagar sin la ayuda de "Come Dream Come Build".

Su casa es una de las 8 construidas a través del programa de organizaciones que se lanzó en 2022.

CDCB celebra el lanzamiento de su plataforma por internet.

"¿Te imaginas el poder que se le da a alguien para elegir qué tipo de base quiere en la casa, qué tipo de puertas interiores quiere en su casa, qué tipo de encimeras tiene", agrega Nick Mitchell, CEO, Come Dream Come Build.

Eso es exactamente lo que hace su programa "Dream Build". Las personas que solicitan pueden elegir planos de planta de casas en línea.

Todas ellas incluyen cocina, baño, comedor y dormitorio y comienzan en 66 mil dólares.

Luego seleccionan un plan a partir de ahí, pueden personalizar su propia casa agregando una habitación para niños o un dormitorio, todo depende de su presupuesto.

"La vivienda es cada vez más cara para todos, no solo para los más pobres, entre los pobres, sino también para las familias de ingresos medios", agrega Nick Mitchell, CEO, Come Dream Come Build.

Nick Mitchell es el director ejecutivo de Come Dream Come Build.

Dice que el programa de "construcción de sueños" es una forma de ayudar a satisfacer las necesidades de vivienda.

Mitchell dice que los precios de la vivienda en el condado Cameron han aumentado un 60 por ciento en los últimos cinco años.

Algo que el alcalde de Brownsville, John Cowen, también ha notado.

"Cuando me uní a la autoridad de vivienda teníamos 3,000 personas en nuestra lista de espera para viviendas asequibles en 2012, ahora mismo tenemos 10,000", agrega John Cowen, Mayor, Brownsville.

CDCB tiene la meta de construir 25 casas de "ensueño" este año.

El próximo año esperan que ese número aumente a 60, luego, más de 150 al año siguiente.

"Si no podemos hacer esto a escala, entonces no vale la pena hacerlo y escalar significa muchas casas y mucho tiempo, pero con la mayor calidad posible.", agrega Nick Mitchell, CEO, Come Dream Come Build.

CDCB también ayuda con el financiamiento, junto con asistencia para el pago inicial y productos hipotecarios que se adaptan mejor al cliente.

Cualquier residente del Valle puede presentar una solicitud.