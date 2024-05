Reacciones por alza de precios en el Valle del Río Grande

Desde la pandemia hemos visto que el precio de algunos productos poco a poco han aumentado, lo que ha generado que cada vez más familias opten por cruzar a México para comprar la ya conocida canasta básica.

Solamente en el mes de abril la tasa de variación ha aumentado el 3,5%,3 décimas más que la de marzo.

Esto quiere decir que los productos al consumo aumentaron 0,7% lo que está afectando a la mayoría de los estadounidenses.

Antes de la pandemia, una familia de cuatro integrantes gastaba un promedio de $150 dólares en su canasta básica, hoy día, con esa cantidad están comprando menos de la mitad de los productos que obtenían hace 4 años.

Debido a esto, algunas personas optan por cruzar la frontera para comprar lo esencial.

Y aunque los precios en México también han aumentado, para algunos aún es conveniente cruzar la frontera.

"Allá está más barato, lo que es la despensa diaria. Dependiendo de lo que vaya a traer, de $500 pesos para arriba". María Rodríguez.

Por más de 40 años, Rudy Garza ha sido propietario de una tienda en Primera, TX. Asegura que ha visto aumentos en los productos, pero nada comparado con estos últimos años.

"Ha subido todo, yo creo que es una cosa mundial, muchos le echan la culpa a los presidentes por el gas o por otras cosas, pero es todo mundial", agrega Rudy Garza, propietario de Mr g"s en primera TX.

Como una solución para afectar al consumidor, opta por buscar precios en distribuidores locales para evitar que sus clientes paguen más por los productos.

"Las compañías en mi opinión están muy altos, los precios están tomando ventaja de la gente que compra sus productos", agrega Rudy Garza.

Garza también menciona que la inflación es notoria, ya que sus clientes llevan menos cosas y comparan precios buscando hacer rendir su dinero.

El señor Rudy nos comenta que usualmente los productos que no pueden aumentar tanto son las tortillas, la leche, o los huevos, por lo que buscando contribuir con su clientela, trata de no incrementar tanto los precios al comprar con distribuidores del Valle, así los residentes no tienen que salir de la ciudad a realizar sus compras en las tiendas de renombre.

Hablamos con un economista quien nos explica cómo la inflación afecta el bolsillo de las personas y cómo se deben ajustar a la nueva vida.

"Siempre hay un tiempo de cambio en lo que suben los precios y lo que suben nuestro salario, siempre hay un tiempo de espera, siempre es parte de los asuntos económicos", agrega Teo Sepúlveda, economista.

Otro consumidor, también consideran acudir a Mexico para comprar otro tipo de productos.

"Los abanicos, juguetes para los niños zapatos", agrega M.A Felicitas Pérez opta por comprar en la frontera.

Pero la inflación, no es exclusiva de nuestro país, en México también está afectando y hay quienes vienen al Valle para comprar otros productos que en el país Azteca, cuestan el doble o incluso tres veces más que aquí.

"Pues cosas que no vendan allá como papitas nieve o aceite que esté más barato aquí y allá está más caro huevo, cosas así que están más caras allá y más baratas aquí y hay personas que compran aquí para vender allá o sea compran snacks aquí y los venden allá y así les sacan", agrega Stefany Martínez compra en Estados Unidos y vive en México.

Si usted es de las personas que está pensando hacer sus compras en la frontera, tenga en mente dos cosas, llevar una hielera para que sus productos no se echen a perder, ya que existen días en donde las filas pueden durar horas.

Y segundo, manténgase al tanto de los avisos por parte de aduanas y protección fronteriza, ya que hay productos que no pueden cruzar y al ser sorprendido corre el riesgo de ser multado.