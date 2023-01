Reportan clonaciones de tarjetas en Puerto Isabel

Por tratarse de un modus operandi de la delincuencia previo a una de las temporadas de mayor flujo turístico, oficiales de la policía de Puerto Isabel coordinan acciones de investigación conjunta con otras agencias policiacas de la zona para detener a los presuntos estafadores.

"Tenemos a dos sospechosos, y estamos ahorita y es nueva la investigación, pero estamos viendo a estas personas de interés porque también nos han avisado que la isla tuvo unas cuantas quejas caso en el mismo tiempo" comento el jefe de policía Roberto Lopez.

Todo inició después de que una empleada de este establecimiento ubicado sobre la carretera 100 se percató de dos personas en actitud sospechosa en una de las máquinas expendedoras de gasolina.

"Así fue como paso esto, una cajera vio que un hombre estaba mucho tiempo en una pompa y nos habló y es donde nos dimos cuenta de que habían puesto un aparato" agrego el jefe de policía.

Tras esta incidencia delincuencial, las autoridades alertan al público sobre posibles cargos fraudulentos a usuarios que hayan utilizado tarjetas de crédito en surtidores de gasolina en la ciudad costera, por lo que recomiendan pagar en efectivo.

"Como quiera la gente usa todo el tiempo la tarjeta, se supo que tiene uno el dinero más seguro" dijo el visitante, Tereso Rocha.

"Ahora hasta hay cosas así que son bluetooth y están robando ahora con bluetooth la información, siempre revisa que donde imprimes la tarjeta no esté suelta porque muchas veces ahí te vas a avisar que alguien ya he hecho algo con esa máquina" agrego López.

Esta alerta que emite la policía de Puerto Isabel se realiza a un par de semanas para la llegada de la temporada de mayor flujo turístico.

"Es algo que no queremos nada de ese tipo de cosas en nuestra ciudad, somos un lugar turista y es algo que no vamos a aceptar aquí y tal vez es algo que no lo podamos controlar, pero haremos cosas extras para parar ese tipo de actividad" agrego el juez del condado Cameron Benny "Bo" Ochoa.

Este tipo de sofisticado robo se comete cuando se instalan estos dispositivos fraudulentos en los lectores de tarjetas, y al momento de que un cliente desliza su tarjeta en secreto se guarda información confidencial de su tarjeta de crédito o débito. Un delito considerado grave para las autoridades porque en algunos casos se roban cantidades grandes.

Los dos sospechosos de interés en este caso permanecen en custodia, mientras que las autoridades recaban evidencia que permitan vincular a los detenidos en la clonación de información personal financiera.

Vea el video para el informe completo.