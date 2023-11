Residente de Mission y sobreviviente de cáncer celebra su cumpleaños número 100

La señora Helen Bleidrey está cumpliendo un siglo de vida.

Ella es una mujer que ha vivido desde de una de las guerras más importantes de la historia hasta las épocas más importantes que formaron la sociedad en la que vivimos hoy día.

Bleidrey, nació y creció en Nueva Jersey en 1923. Ella es hija de padre Canadiense y madre Alemana.

A los 20 años, se casó y tuvo cuatro hijos, aunque ha vivido la mayor parte de su vida en el norte, el Valle se ha convertido en su casa por los últimos 33 años, ya que se mudó a Mission a los 65 años al jubilarse con su esposo para así reunirse con sus hijos y nietos, quienes vivían en la ciudad.

Ella ha tenido la oportunidad de ver el desarrollo del Valle, y se acuerda cuando la mayoría de la tierra estaba ocupada por granjas

De acuerdo a Bleidrey, no hay ningún secreto por su larga vida, pero sí quiere recordarnos algo.

"Hay tantas experiencias, tantas cositas en la vida. Pero muchas veces no las apreciamos hasta cuando ya no las tenemos o podemos participar en estas cosas específicas. Yo soy afortunada de que me hayan encontrado una medicina para que pueda estar cómoda aquí: yo estoy bien. No puedo caminar, pero estoy bien", explicó Bleidrey.

Bleidrey es la Vicepresidente de Artesanías, y dice que su artesanía favorita son las coronas de puertas. Ella las pone como decoración.

Otra afición de Bleidrey es leer, pues asegura que así se siente más tranquila cuando está sola.

Además, compartió que su hijo Eddie siempre le trae los periódicos de la semana todos los domingos para que sepa lo que pasa en el mundo.

Y por último, es fanática de la música, su género favorito es el country.

