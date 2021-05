Residentes Quieren Quitar un Tiradero Clandestino Cerca de S

CERCA DE SAN BENITO - Un residente del condado de Cameron que vive no muy lejos de un tiradero clandestino dijo que solo quiere que desaparezca.



Lupe Obregón y su familia han vivido en las afueras de San Benito durante 10 años.



"Me gusta la tranquilidad, estamos más solos. Hay menos ruido -dijo-.



Sin embargo, dijo que el tiradero ilegal en un canal cercano ha sido un problema en su vecindario.



El equipo de CHANNEL 5 NEWS encontró neumáticos viejos, cubetas y lo que parecía haber sido un pez gigante que bloqueaba el drenaje.



Obregón dijo que nunca había visto al condado limpiar el desorden.



"Deseo ver que alguien venga y limpie toda la basura que puedes ver. Hay basura por todo el camino ", dijo.



Obregón dijo que un letrero de advertencia contra el tiradero ilegal ha hecho poco para detenerlo.



"La gente sigue tirando perros y basura. A veces no sabemos quién viene y quién pasa por aquí ", dijo.



El policía Eddie Solis del Distrito 5 del condado de Cameron habló con CHANNEL 5 NEWS ante la cámara.



Solis dijo que el condado limpió el desastre en marzo. Dijo que enviaron una orden de trabajo al comisionado del condado quien luego envió un equipo para limpiar el sitio.



Llegamos al comisionado del recinto, Gus Ruiz, y le pregunté si la limpieza estaba realmente cuidada.



Ruiz dijo que no puede comentar eso hasta que obtenga más información.



Cualquier persona que vea tirando basura ilegalmente en el condado de Cameron se le pide que llame a la oficina de policía de su precinto.



Pct. 1 Constable: 956-943-6757



Pct.2 Constable: 956-544-0859



Pct. 3 Constable: 956-361-8228



Pct. 4 Constable: 956-233-6156



Pct. 5 Constable: 956-427-8052



Cuente con CHANNEL 5 NEWS para obtener más detalles a medida que estén disponibles.