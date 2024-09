Residentes y comerciantes afectados por el cierre temporal del Puente Gateway en Brownsville

En menos de una hora, se realizará una ceremonia cerca del Puente Gateway, también conocido como "el Puente Nuevo" por parte del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en Matamoros, Tamaulipas.

El puente internacional permanece cerrado desde la medianoche del pasado viernes.

Ante ello, residentes y comerciantes se han quejado sobre el cierre del puente, quienes indican que las ventas han disminuido hasta en un 50 por ciento y afectando a la economía de Brownsville.

"Está vacío, literalmente no hay nadie. Regularmente, a esta hora, me ando topando con gente, o apurándome porque no hay parqueadero, o me ando apurando para salir temprano, ahorita, no batalle, tomo mi tiempo, no hay mucha gente", comentó Mayra Garza, una compradora.

Mayra Garza, cliente de la tienda 'Uno Plus' desde hace varios años, dice que no hay ni la mitad de compradores a los que está acostumbrada ver en esta tienda causa del cierre temporal del puente.

Dalia Orozco es propietaria de esta tienda y dice que sus ventas del fin de semana bajaron comparado al fin de semana anterior.

"Yo creo que casi la mitad, como un 50 por ciento, esto afecta mucho, tanto para compradores y nosotros los comerciantes que trabajamos aquí", afirmó Orozco.

Por su parte, otros residentes no ven correcto que el gobierno mexicano haya solicitado el cierre del puente por la visita del mandatario Andrés Manuel López Obrador.

"Esto afecta porque en primer lugar es como no pueden mantener los ciudadanos americanos de aquel lado, es como un secuestro, porque como no van a dejar venir a los ciudadanos americanos acá, siendo su casa", expresó Antonio, un residente del Valle.

Las autoridades de Aduanas y Protección Fronteriza recomiendan que por ahora se utilicen el Puente Veteranos, B & M o "Puente Viejo" o el de Los Indios.

Según lo previsto, del Puente Gateway se reabrirá este martes a las 3 de la tarde y las actividades de este puerto volverán a la normalidad.