Veterana del Valle solicita ayuda médica

Sin éxito alguno, una mujer del Valle que sirvió a los Estados Unidos ha buscado ayuda médica por meses y al no ver respuesta, se comunicó con Noticias RGV esperando que a través del canal pueda ser atendida.

Por motivos de seguridad, la señora a quien llamaremos "María" decidió hablar ante las cámaras de Noticias RGV de manera anónima.

"No se meta con mis beneficios, son mis beneficios y tengo entiendo, porque yo hablé con él", comentó Maria.

Desde el pasado mes de agosto la señora María ha sufrido de un problema dental.

"Vino el dentista y me dice usted tiene una infección en el lado de abajo izquierdo, le digo sí, estoy notando que me está saliendo un poquito de pus", expresó Maria.

Maria, al tener los servicios de veteranos, esperaba que le reemplazaran dos de las muelas afectadas, sin embargo, en ese momento, solo le recetaron medicamento para la infección.

"Me dijeron que me iban a hacer una cita con un dentista, pero no me la han hecho. No hemos recibido nada. Los documentos están en el escritorio de la señora King, pero no hemos recibido nada", agregó Maria.

Maria comenta que pasó los meses con dolor e infección y sin respuestas decidió comunicarse con Noticias RGV en busca de ayuda.

"La encía se me empezó a inflamar tanto la de arriba como la de abajo, la encía por dentro y los dientes hacia adentro y unas cosas como ampollas y me cepillaba y era un sangrado horrible y un dolor", contó Maria.

El equipo de Noticias RGV envió un correo a la Asociación de Veteranos en busca de explicaciones, sin embargo, no hubo respuesta por parte de la institución.

Horas después, la señora María fue contactada de inmediato y recibió medicamentos para la infección, enjuague bucal, y la programación para una visita al dentista, con la finalidad de darle seguimiento a su problema.

Por su parte, Eduardo Candanosa, un médico familiar, quien no está relacionado con este caso, dice que vivir con bacterias en la boca por un lapso prolongado de tiempo trae consigo un alto riesgo.

"Estamos expuestos primero a una infección bucal localizada dentro de la misma cavidad oral y luego una infección que se puede pasar a otras partes del cuerpo", agregó Candanosa.

Por ello, el especialista recomienda que cuando se trata de la salud, es muy importante insistir con las citas médicas, ya que un problema pequeño puede llevar a problemas más graves, por ejemplo, las bacterias de la boca pueden ir a otras partes del cuerpo infectando los órganos.