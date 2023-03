Veterano del ejército pierde su hogar tras incendio en Brownsville

La familia de un veterano de Guerra en Brownsville perdió todo lo que tenía, a causa de un incendio.

Ahora están luchando por volver a ponerse en pie.

Albert Martinez recuerda el momento en que su casa se incendió el pasado domingo. Dice que se estaba preparando para ducharse, cuando escuchó una especie de crujido proveniente del exterior.

"Abrí la puerta del baño al pasillo y cuando abrí esa puerta, las llamas y el humo pesado y denso me envolvieron allí mismo", dijo Albert.

Martinez estaba solo en casa y no había detectores de humo para alertarlo de lo que estaba sucediendo. Martinez dice que tuvo que actuar rápido para poder salir.

"Me las arreglé para sacar el aire acondicionado de allí y rompí la ventana para poder saltar y eso fue lo que hice", dijo Albert.

Su esposa, Gabriela estaba fuera de la ciudad visitando a su familia cuando ocurrió el incendio.

"Realmente no me importa la casa, solo me alegré porque sabía que el aire acondicionado estaba bloqueado y dije, él no lo logrará, tan pronto como lo vi, me sentí aliviado", dijo Gabriela.

Toda la ropa, y distintas pertenencias y la casa que compartieron durante los últimos 34 años, desaparecieron en cuestión de minutos.

"Es doloroso, por supuesto, todos nuestros recuerdos están ahí y mis hijos, que están pasando por un momento difícil, saben que este es su lugar, esta fue su roca", dijo Albert.

Albert es un veterano del ejército de los Estados Unidos y ayudar a los demás, siempre ha sido una forma de vida.

"Siempre tendemos a ayudar, nunca esperamos recibir nada a cambio, ya sabes", dijo Albert.

Pedir ayuda, dice su esposa, no es fácil para él.

"Él nunca ha pedido nada, pero esto ha sido muy devastador para nosotros, es impactante, ¿sabes? Fui a Walmart hoy y vi los precios y para mí era tan caro, $5 era demasiado caro", dijo Gabriela.

34 años después de que la pareja se mudara, a lo que pensaban que sería su hogar para siempre. Ahora tendrán que comenzar de nuevo

El Jefe de Bomberos del Condado de Cameron dictaminó que la causa del incendio era indeterminada.

Vea el video para el informe completo.