Organización pro-inmigrante rechaza el trato de migrantes en la frontera sur

Mediante un comunicado, la organización sin fines de lucro ‘Children At Risk’ basada en Houston, señala que actualmente se conocen reportes sobre la negación de dar el agua a los niños y familias migrantes y que además los regresen al Río Bravo. El reclamo detalla varios incidentes de deshidratación y lesiones de niños que quedaron atrapados en alambre de púas.

"Hay muchas investigaciones que están pasando ahora mismo en toda la frontera, desde el paso a Brownsville, y lo que sabemos es que hay muchos grupos que están trabajando con los inmigrantes y que pueden ver lo que está pasando; como norteamericanos, como tejanos, lo que queremos es que todos saben que nosotros queremos familias, queremos niños, y queremos hacer 'the right thing’”, comenta Bob Sanborn, presidente de Children at Risk.

Darwin y Jimmy Suárez son dos hermanos venezolanos que la noche del pasado martes 25 de julio fueron liberados por la patrulla fronteriza y hoy emprenden su viaje desde Mcallen a Dallas.

"Nos trataron bien, no tengo por qué quejarme de la situación y el proceso fue rápido", expresa Darwin Suárez, inmigrante venezolano.

"No vi nada de lo que me contaron, que te inyectan, que te revisan, que te quitan todo, lo único fue que: apaga tu teléfono y guárdalo, no vi ese psicoterror que le metían a uno", agrega Jimmy Suárez, el otro inmigrante venezolano.

Informes actuales de la patrulla fronteriza del Río Grande sostienen que los números de rescate durante las últimas semanas han aumentado.

"Pues definitivamente dentro de nuestra agencia, como le digo, no tenemos casos de esto, quizá algunas otras agencias o en otras áreas del río o a lo largo de la frontera, pero definitivamente aquí en el Río Grande no", dice Susana González, portavoz de la patrulla fronteriza RGV.

Por el momento, el trato por parte de autoridades fronterizas hacia migrantes sigue siendo el mismo en la frontera del sur de Texas.

Un reporte publicado por la Crónica de Houston la semana pasada sostiene que, los oficiales estatales de seguridad fronteriza tienen órdenes de empujar a los niños migrantes al Río y no dar agua los solicitantes de asilo, algo que, por ahora, no se ha reportado ni por fuentes oficiales ni por migrantes actuales que cruzan este sector de la frontera.