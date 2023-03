Exhortan a declarar sus impuestos

Antes de iniciar su declaración de impuestos, debe tomar en cuenta ciertas recomendaciones para evitar cometer errores.

"Por ejemplo, cuando se hace la declaración de impuestos sin tener todos los documentos en orden o se hacen error de matemática, error en el estado civil tributario o números incorrectos en el Seguro Social o cuentas bancarias y formularios sin firmas, son errores que vemos año tras año, y lo que estos errores en la declaración de impuestos causan es: retrasar su reembolso" comento Octavio Sáenz, el portavoz del IRS.

Aunque las declaraciones se pueden presentar hasta el próximo 18 de abril, el irs permite una prórroga pero tiene algunas condiciones.

"Recuerde que puede hacer una prórroga para hacer su declaración para el 16 de octubre, pero es una prórroga para hacer la declaración, no para pagar, si tiene un adeudo, los intereses se van a empezar a incrementar a partir de la fecha límite" agrego Sáenz.

En cuanto a la comunidad del valle del río grande, el pago de sus impuestos parece tener opiniones divididas.

"Ya, ya lo hicimos gracias a Dios, como en los primeros días de febrero… ya nos llegó, y ya pagamos las taxes de la casa y parte de la aseguranza, hay que pagar lo que hay pagar" dijo el residente de Mcallen, Leobardo Mendoza.

"No, no he tenido tiempo señor… más adelante, porque ahora no tengo tiempo de morirme mijo, ando bien ocupado" comento otro residente de Mcallen.

Para usar el servicio gratuito de declaración de impuestos en línea, usted puede acceder a: apps.irs.gov/app/freefile donde podrá evitar errores y garantizar un rápido reembolso de su dinero.

Vea el video para el informe completo.