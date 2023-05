Madre de víctima del trágico accidente en Brownsville busca justicia por la muerte de su hijo

"Vine a despedirme de mi hijo a este sitio, a que todos vieran que Héctor descansa en paz, hoy me entere de que mi hijo es uno de los fallecidos" comento Marilyn Madero, madre de víctima de la matanza en Brownsville.

Héctor David Medina Medero de 24 años, es una de las víctimas que murió el pasado domingo 7 de mayo cuando era trasladado de emergencia a un hospital local. Suceso que desgarra el corazón de su madre al ver perder la vida de su hijo a una corta edad.

"Con un dolor profundo, pero con una paz a la vez, porque ya sé donde está mi hijo, este dolor es un dolor muy fuerte, no se lo deseo a nadie en la vida, lo voy a vivir toda mi vida" expreso la madre de la víctima.

Pero ella comparte el último momento que se encontró con Héctor, su hijo en ecuador, cuando se dirigían hacia esta frontera, y recuerda que se despidió sin saber que sería la última vez que lo vería con vida.

"Hijo, no entiendo por qué... pero te amo tanto, te amo demasiado, y me agarró por aquí, me dio un abrazo, me beso, pero me dijo lo que tú no sabes es que yo te amo más todavía, me dio un beso camino y se fue, fue el último abrazo de mi hijo" agrego Medero.

Ese trágico día Héctor David madero se dirigía hacia la central de autobuses con el deseo de sorprender a su madre en El Paso, Texas.

"Lamentándolo mucho, no le dieron tiempo de ir a abrazar a sus hermanos, ese hombre acabó con su vida" dijo la mamá de Hector.

Motivo por el que se invita a la comunidad a solidarse con la comunidad inmigrante.

"Que no nos olvidemos, que somos muy bendecidos por dios, que esa bendición debemos compartirla con nuestros hermanos que han sufrido y vienen con una gran esperanza" comento la hermana de caridades católicas, Norma Pimentel.

George Alvarado, acusado de la múltiple agresión mortal con un vehículo, permanece detenido por 8 cargos de homicidio imprudencial y 10 cargos de asalto agravado con un arma mortal.

La señora Medero hoy solo pide justicia y deja todo en manos de la ley de este país.

"Yo quería matarlo y quería verlo, pero en estos momentos ya no lo quiero matar, yo en este momento pido justicia, quiero que pague, que tenga cadena perpetua y que nunca más vuelva a ver la luz del día" expreso la madre de la víctima.

Vea el video para el informe completo.