Tornado en Laguna Heights causa danos desbastadores

En el recuento de los daños por el impacto del tornado, el Centro Nacional de Meteorología nacional de manera preliminar emite una declaración como parte de la evaluación de daños y según datos de radar se indicó que el tornado tocó tierra a las 4:06 de la madrugada y por avanzó por espacio de dos minutos antes de que disipara en aguas de la bahía.

Desde el primer minuto que azotó este fenómeno meteorológico. Funcionarios de la ciudad de Puerto Isabel asistidos por oficiales del Departamento del Manejo de Emergencias del Condado Cameron, han permanecido presentes en la zona afectada para brindar apoyo a las familias damnificadas, pero sobre todo para ayudar a las familias damnificadas con las labores en la remoción de escombros.

"Porque de hecho estaba aquí y el lunes salí, pero está feo", dijo el residente Laguna Heights, Jorge Salas.

Con el sentimiento a flor de piel, el señor Salas expresa con gratitud estar a salvo junto con toda su familia, esto después de visitar donde inició el repentino tornado que devastó todo a su paso en el lugar en el que se situaba su pequeña casa rodante.

"Ahorita vamos a ver si podemos apoyar nos", expreso Salas. Ese es el sentir de la mayoría de los residentes de Laguna Heights donde vecinos y familiares se ayudan entre sí para recuperar las pocas cosas de valor que les quedan, pero sobre todo para colaborar en la limpieza de escombros.

"Al momento no tenemos un tiempo determinado de cuanto tiempo estaremos aquí, pero ahorita lo que queremos ver es que les restablezcan la electricidad mientras seguimos removiendo escombros de las calles, el cual prácticamente ya hemos terminado con eso, pero ahora lo que aún sigue pendiente es poder sacar los escombros de viviendas dañadas y hemos traído el equipo necesario para ayudar a la gente con eso", comento Juan Martinez, jefe de operaciones del Departamento en el Manejo de Emergencias.

Durante este proceso de recuperación, las autoridades del condado han establecido estrictas medidas de seguridad y solo están permitiendo acceso a la zona afectada, a los residentes de este sector, oficiales en patrulla, paramédicos y a las cuadrillas de obras públicas y empresas privadas encargados de restablecer la energía eléctrica.

"Si no restauran la luz hoy. Lo que va a pasar es que vamos a seguir con el toque de queda, la gente no puede salir de las 11 de la noche hasta las 7 de la mañana, porque no va a ver luz aquí, entonces para mantener el orden no vamos a dejar que anden caminando o manejando por el área de desastre", comento Norman Esquivel, el alguacil del Precinto 1 en Puerto Isabel.

De acuerdo a la trayectoria del tornado, la zona más devastada se encuentra al oeste de la comunidad de Laguna Heights donde en su mayoría son casas rodantes e inmuebles que no soportaron las rachas de los vientos que superaron las 100 millas por hora.

El juez del Condado Cameron, Eddie Treviño, afirmó que debido a la devastación se ha declarado zona de desastre activando los protocolos de respuesta para asistir ante este tipo escenarios.

La seguridad de este sector se encuentra a cargo de los oficiales del Departamento del Alguacil del Precinto 1 en Puerto Isabel, el cual es asistido por otras agencias policiacas del sector de la Laguna Madre, quienes se han sumado a las tareas de vigilancia en la zona devastada con la finalidad de prevenir el robo de pertenencias que aún permanecen expuestas.

Vea el video para el informe completo.