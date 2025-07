Compra una hamburguesa, apoya a un veterano

Bubba's 33 de McAllen y Brownsville donará $1 por cada hamburguesa Patriot vendida.

Del martes 1 de julio al jueves 31 de julio, Bubba's 33 se asociará con Homes For Our Troops para recaudar fondos para construir viviendas adaptadas para veteranos del 11-S que resultaron gravemente heridos en acto de servicio.

Por cada hamburguesa Patriot comprada, Bubba's 33 donará $1.00 a Homes For Our Troops. También se aceptarán donaciones para Homes For Our Troops en todos los restaurantes. Un afortunado cliente de la ciudad ganará hamburguesas gratis por un año al entrar en persona al restaurante.

Este año se celebra el 21.º aniversario del apoyo de Bubba's 33 y Texas Roadhouse a Home For Our Troops. En 2024, la compañía contribuyó con el costo total de la vivienda número 400, especialmente adaptada, para el cabo primero de la Infantería de Marina, Alberto Flores Jr. y su familia en New Braunfels, Texas. El cabo primero Flores sufrió lesiones graves durante su servicio en Irak, lo que le provocó la amputación de la pierna derecha por encima de la rodilla. Hasta la fecha, Bubba's 33 y Texas Roadhouse han recaudado más de 2 millones de dólares para ayudar a construir viviendas.

Para más información sobre el restaurante, haz clic aquí.

Vea el video para la entrevista completa.