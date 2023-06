Propietarios en una subdivision de Weslaco no pueden acceder a sus correos físicos

Una nueva subdivisión al norte de Weslaco no puede acceder a su correo físico. A pesar de que ellos tienen sus buzones, las rutas del servicio postal no pasan por el vecindario.

Actualmente, el servicio postal de los Estados Unidos no cubre este lado de la ciudad y no va a cubrir futuros sectores, motivo por el cual los nuevos residentes no tendrán acceso a su correo afuera de la casa como regularmente lo hace la mayoría de la gente.

"Dentro de las tres primeras semanas que estuve aquí me di cuenta de que ya en esta subdivisión no vamos a poder recibir nuestro correo", comenta Mario Cano, propietario en Weslaco.

La felicidad de Cano por estrenar su casa en Weslaco se vio empañada al enterarse de que su vida en este nuevo vecindario de la ciudad iba a ser distinta a la de otros lugares del Valle de Texas, puesto que los únicos sobres o paquetes que llegan a su casa son los que compra a través de Amazon.

"Yo me di cuenta con el Post Office de aquí de Weslaco que ellos no van a incluir la ruta para recibir el correo aquí", agrega Mario.

Una posible solución a este problema, que afecta a más de 25 familias de este sector con correspondencia habitual, sería construir un buzón común o grupal, responsabilidad de la que por ahora nadie se ha encargado.

El equipo de Noticias RGV intentó comunicarse con el servicio postal en su oficina de Weslaco, pero el director dijo que no estaba autorizado para hablar ante la prensa y proporcionó un número para solicitar información, el mismo que luego de varias llamadas, nunca contesto.

