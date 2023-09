Reducen los servicios de una taquería en Pharr

Una taquería de Palmview decidió expandir su negocio escogiendo como punto medio la ciudad Pharr. Sin embargo, hace unas semanas las cosas se complicaron provocando que perdieran dinero en sus ventas diarias.

El dueño de la taquería, que lleva cinco años en el mercado en Pharr desconocía las regulaciones que actualmente han afectado la economía de su negocio.

"Me quería expandir, quería abrir para los clientes de Pharr, Alamo y San Juan porque me visitan de Weslaco desde Los Fresnos porque mi trompo es único, entonces van y me visitan allá. Dije bueno, déjame, me pongo bien lejos de Palmview y lo puse y me empezó a ir muy bien, apenas iba a agarrar vuelo y que me empiezan a quitar las mesas y sillas", narró Steve Rodríguez, propietario de 'Tacos San Pedro'.

Según Rodríguez, aún no le han dicho la razón de estos cambios, y que solo se le notificó que no le renovarían el permiso anual que cuesta un aproximado de $200.

"Puedo vender, para llevar, para comer aquí, nunca me dijeron que no podía tener mesas y sillas. Yo puse todos los reglamentos, todos los permisos hasta hace dos semanas. La semana pasada tuve 98 de grado de inspección, no muchos lo tienen", agregó Rodríguez.

Rodríguez añadió que solo le faltaron dos cosas y que tiene todos los documentos en regla, además de no tener ningún problema con la ciudad Pharr.

Rodríguez afirma que hace unos días, mientras atendía a sus clientes, los inspectores de la ciudad llegaron al establecimiento exigiendo que tenía que quitar las mesas y sillas.

"Primero me dieron una advertencia y luego ya después las quité porque no quiero problemas con la ciudad. No me quiero meter con abogados, pero no pensé que me iba a afectar casi el 80% de mis ventas. Tengo mucho dinero invertido aquí y pues no soy de esos que voy al banco y que me prestan. Somos un negocio pequeño, no somos una compañía muy grande, me afectó bastante", comentó Rodríguez.

Ante esta situación, Rodríguez asegura estar perdiendo miles de dólares por día, ya que los clientes no quieren como opción comer en su carro, a pesar de que él cuenta con charolas especiales que se adaptan a los vehículos.

"50 charolas individuales para que tú te sientes en el carro, yo te doy tu charola y tienes tu plato, tu bebida y todo, pero hay mucha gente que no les gusta", indicó Rodríguez.

El equipo de Noticias RGV intentó comunicarse con la ciudad Pharr para solicitar una entrevista, pero se rehusaron y solo enviaron una copia de las ordenanzas públicas, mencionando que no es algo nuevo porque estas regulaciones han estado vigentes desde el 2014.

Rodríguez ha intentado buscar soluciones moviendo su negocio a otra ciudad, sin embargo, cree que será difícil comenzar de nuevo.

Si usted está pensando en abrir un negocio, la recomendación es hacer todo tipo de preguntas y dudas, y leer detalladamente las ordenanzas de la ciudad donde pretende abrir su nuevo negocio y así no verse afectado en el futuro.