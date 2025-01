Gobierno mexicano cuestiona credibilidad de reportaje de The New York Times

La crisis por el fentanilo sigue generando reacciones en México, sobre todo tras una investigación del diario "The New York Times". Hace unos días el diario The New York Times presentó una investigación especial en el que muestran un laboratorio de fentanilo y su elaboración en la ciudad de Culiacán en el estado de Sinaloa elaborado por uno de los grupos delictivos más poderosos en México, el artículo está firmado por los periodistas Natalie Kitroeff y Paulina Villegas, pero el gobierno de México dice que no es creíble.

"Dice que quien fabricaba esto que estaba en el video, tenía tolerancia a la droga letal, bueno, si hubiera tolerancia a la droga letal, no habría las muertes por fentanilo que hay en los Estados Unidos", agrega Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México.

El punto de vista del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum estuvo sustentado por funcionarios de su gobierno incluso la química analista de la secretaría de marina armada de México Juana Peñaloza analizó de forma técnica lo que publicó The New York Times, y no se explican cómo es que los cocineros que elaboran el fentanilo solo lleva un cubrebocas quirúrgico sin ninguna otra protección.

"Si hubiera sido fentanilo lo que hubieran estado produciendo, el operador la persona que estaba haciéndolo, hubiera durado treinta segundos y hubiera caído fulminado producto de los vapores que presenta la síntesis del fentanilo", agrega Alejandro Svarch Pérez, director general del IMSS Bienestar

La mandataria mexicana presentó dos reportajes hechos en Estados Unidos donde se ve a dos policías como caen cuando son expuestos a la droga, en uno aparece un sargento de policía en Oklahoma donde solo trae guantes de látex y al manipular un paquete que contenía fentanilo cae y gracias a la ayuda de sus compañeros salvan su vida por lo que la mandataria dice que dejan a criterio lo presentado por el diario.

"Lo que estamos defendiendo es el derecho a la información, la veracidad y denunciando ahí donde no hay información correcta, segundo nosotros vamos a colaborar con Estados Unidos, como se está colaborando ahora", agrega Sheinbaum.

Por su parte, el diario The New York Times respaldo en más de una ocasión que la investigación de sus reporteros. Señalando que su investigación está bien establecida.

Pero a pesar de todo esto, en su última conferencia de prensa el embajador de los Estados Unidos en México, Ken Salazar, también le entró a este tema y señaló antes de dejar la embajada que el fentanilo también se produce aqui en México.