Guarderías en el Valle podrían cerrar por falta de fondos

A partir del próximo 30 de septiembre podrían acabar los recursos del plan de rescate americano y con esto, algunos fondos destinados para el apoyo de los niños en las guarderías dejarían de existir.

El duro golpe a nivel laboral que podría recibir el estado se debe a la terminación de los fondos en la ley del plan de rescate estadounidense del 2021, el cual expira a finales de septiembre.

En Texas, cerca de 306.000 niños podrían perder este recurso de cuidado infantil y con esto, aproximadamente 70.000 guarderías podrían ser cerradas.

"Pues me parece injusto porque hay muchos padres que necesitan ayuda y de eso dependen, para irse a trabajar para que tengan esta ayuda de la guardería. No creo que es justo", dijo Elizabeth Hernández, una madre de familia en McAllen.

Más de tres millones de niños perderán el acceso a las guarderías y más de 200.000 trabajadores del cuidado infantil podrían perder sus empleos.

"Sabemos que el primero de octubre, no van a cerrar todos los proveedores de cuidado infantil si no hay fondos adicionales. Sabemos que a los proveedores les encanta su trabajo y harán todo lo posible para permanecer abiertos. Así que lo primero que sucederá es que aumentarán sus tarifas", comentó Laura Valle-Gutiérrez, vocera de 'The Century Foundation'.

Laura agrega que los impuestos son un 27 por ciento menos de programas de cuidado infantil en 2023 que en 2020, por lo que seguiremos viendo menos programas de cuidado infantil, y será más difícil para las familias acceder a ellos.

Estimaciones de esta fundación, a nivel nacional, consideran que más de 70.000 guarderías podrían cerrar debido a la terminación de estos fondos.

"La semana pasada el congreso presentó la ley de estabilización del cuidado infantil que ayudará a resolver este problema. Y proporcionará 16 mil millones de dólares para programas de cuidado infantil para ayudarlos a permanecer abiertos. Por eso es muy importante que el congreso invierta en el cuidado infantil" agregó Laura.

El plan de rescate estadounidense fue una iniciativa legal para contrarrestar los efectos negativos de la pandemia en el trabajo y la economía nacional, sin embargo, luego de irse recuperando lentamente este tema a nivel global, apoyos económicos como este se encuentran en la cuerda floja.

The Century Foundation ha realizado un informe con estimaciones nacionales que indica que de no extenderse los fondos federales para ayudar a los proveedores de cuidado infantil podrían impactar negativamente miles de guarderías a nivel nacional.