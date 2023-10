14 personas reciben cargos por realizar apuestas ilegales en Elsa

Este viernes 29 de septiembre, los detenidos acusados de realizar apuestas ilegales en Elsa, recibieron los cargos correspondientes por promoción de un lugar de apuestas teniendo un lugar de apostar, posesión de equipo de apostar y participar en una organización criminal.

Un total de 20.000 dólares de fianza recibió cada detenido, excepto uno a quien no se le hizo la lectura de cargos.

El único que recibió una fianza más alta de 60.000 dólares en total fue Israel Niño, a quien también se dieron los mismos cargos que recibieron los otros detenidos.

El equipo de Noticias RGV consultó con uno los ex aspirantes para la alcaldía de Elsa, quien ha estado en contra de los negocios de juegos de azar.

"No, no estaba sorprendido ese porque yo no pensaba que un día iba a pasar esto y le doy las gracias al condado del Sheriff Department por hacer el raid", comentó Zeke Ávila, un residente de Elsa.