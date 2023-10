Mujer de Weslaco venció al cáncer de seno

Semanas después de iniciar su tratamiento, Lucía Erika Galán, una madre joven de Weslaco, fue diagnosticada con cáncer de seno en el 2020.

Erika es solo uno de los 4 millones de sobrevivientes al cáncer de seno en los Estados Unidos actualmente.

Según la Sociedad Americana contra el Cáncer, el cáncer de seno es una de las ocho enfermedades más comunes y de las más diagnosticadas durante los últimos años.

"Yo pienso como los demás, que nunca me va a pasar a mí, soy joven, voy al gimnasio, ¿cómo me van a encontrar que tengo cáncer?", agregó Galán.

Según la organización 'Breastcancer.org', una de cada ocho mujeres en los Estados Unidos tuvieron este cáncer en 2022, algo que para los pacientes no representa una cifra alentadora.

"Cuando ya tenía los siete meses es cuando ya no podía, me estaba doliendo demasiado y la cosa es que siempre dicen que el cáncer no duele, pero a mí sí me dolió y le doy gracias a Dios que si me dolió porque ahí fue cuando supe que sí tenía que ir", añadió Galán.

En el valle de Texas, los médicos y especialistas consideran que en la región se cuenta con las herramientas necesarias.

"Lo bueno es que cada vez, entre más pasa el tiempo, más acceso estamos teniendo aquí en el Valle. Básicamente, es encontrarlo lo más importante, muchas veces el problema no es el tratamiento, sino asegurarnos de que la persona llegue a tiempo para usar el tratamiento", agregó Ramiro Tovar, médico de South Texas Health System.

Para Erika Galán, uno de los aspectos más difíciles al momento de su lucha contra el cáncer fue ser testigo de tantas personas que no cuentan con los recursos para pagar sus tratamientos y medicinas.

"Tener cáncer es una cosa, imagínate tener cáncer y preocuparte cómo vas a pagar tus billes arriba de tu tratamiento, es algo de lo que la gente no habla mucho porque piensan que después del cáncer mañana vas a tener el tratamiento y eso es lo más difícil", expresó Galán.

Actualmente, Erika y su familia llevan una vida plena, sin preocupaciones, tras vencer el cáncer. Los especialistas médicos recomiendan tener un diagnóstico temprano y asistir a los tratamientos.