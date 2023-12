Advierten sobre los peligros de los generadores

El jefe de bomberos de Edinburg, Omar Garza cuenta que el mayor peligro con los generadores es el de envenenamiento de monóxido de carbono.

Los generadores son cruciales durante el invierno, pero presentan ciertos peligros.

Garza dice que el envenenamiento de monóxido de carbono es un asesino silencioso porque no se puede ver ni oler el gas.

"Nunca, deben tener adentro de la casa, mucha gente lo pone en el porche o el garaje, pero eso también no se puede usar," agrego el jefe de bomberos de Edinburg "chequen los extensión cords, a lo mejor que no están rotos o que tienen una cortada o algo así, para que no pueden get 'electrocutado' es lo más importante de los generadores."

Autoridades recomiendan tener los generadores por lo menos a unos 20 o 25 pies afuera de nuestra casa.

También nos advierte sobre los calentadores, los cuales son más pequeños y son normalmente utilizados para calentar un cuarto.

Usar un calentador puede resultar en quemaduras.

La recomendación es tener un calentador por lo menos a 10 o 15 pies de distancia y de cualquier artículo que pueda incendiarse.

Por último, ya sea un generador o un calentador, los bomberos nos aconsejan revisar el aparato para comprobar que el fabricante cumplió con todos los requisitos de seguridad.

Además, las autoridades dicen que también debemos tener cuidado con los árboles navideños.

Tener un árbol dentro del hogar es básicamente lo mismo que tener un tanque de 20 galones de gasolina en su casa cuando los árboles se secan pueden ser un riesgo de incendio.

"Hemos tenido alumbres cuando gente está quitando el christmas tree y un blog en la extensión y con una chispa chiquita pesca una lumbre, es muy importante ya los christmas trees, que ya cuando se acaba navidad, que lo sacan de la casa más pronto que se pueda," agrego Garza.

Las autoridades nos aconsejan que utilicemos árboles artificiales durante esta temporada navideña.

Si usted o su familia decide tener un árbol natural para celebrar esta navidad, pongan agua en una cubeta de agua y revise que el árbol siga verde. Si ve que se está secando es mejor deshacerse de él.

El departamento de bomberos de Edinburg acaba de recibir fondos para distribuir mil detectores de humo y mil quinientos detectores de monóxido carbono.

Será la primera vez que los bomberos de Edinburg instalarán detectores de monóxido de carbono.

Durante los próximos 2 años el departamento de bomberos estará regalando estos aparatos a familias de bajos ingresos.

En caso de una emergencia siempre marqué al 9-1-1

Vea el video para el informe completo.