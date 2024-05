Aquí Entre Nos: Jake Gyllenhaal retoma su papel en 'Road House'

Se estrenó el primer vistazo a la segunda temporada de la precuela de "Game Of Thrones", "House Of The Dragon".

El tráiler muestra el comienzo de la guerra civil Targaryen, de la que los fanáticos podrán disfrutar más cuando regrese el 16 de junio.

En otras noticias, Jake Gyllenhaal tendrá más escenas de lucha por delante.

El actor retomará su papel en una próxima secuela del éxito de streaming "Road House".

La primera película sirvió como una nueva versión de la favorita de culto de 1989 y Amazon la calificó como su debut cinematográfico más visto a nivel mundial.

Continuando con las noticias cinematográficas, salió un vistazo a los últimos episodios de "The Lord of The Tings: The Rings Of Power", en los que se ve al siniestro villano trabajando para tomar el control de la tierra media.

La segunda temporada de Prime Video Epic se estrena el 29 de agosto.