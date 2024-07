Nuevo álbum de la carrera de Eminem debuta en los Billboard

"El death of slim shady" pone fin a la racha de 12 semanas en la cima de Billboard 200 de "The Tortured Poets Department".

"The Death Of Slim Shady" es el undécimo álbum número uno de la carrera de Eminem en el Billboard 200.

Billboard reporta que debutó con la mejor semana de ventas de cualquier álbum de rap este año. Eso termina la racha de 12 semanas en el número uno de "The Tortured Poets Department" de Taylor Swift, que cayó al número cuatro.

Sony no está esperando para elegir al elenco de su relanzamiento de su exitosa película de terror de 1997 "I Know What You Did Last Summer".

Las estrellas originales Jennifer Love Hewitt y Freddie Prinze Junior están en negociaciones para regresar junto a estrellas más jóvenes como Madelyn Cline, de "Outer Banks" y "Glass Onion".

La actriz de "Tiny Beautiful Things" Sarah Pidgeon, nominada a un Tony por "Stereophonic" en Broadway, y Jonah Hauer-King, quien interpretó al príncipe en la nueva versión de "Little Mermaid". Así como Camila Mendes de "Riverdale" y Tyriq Withers de "Atlanta."

La nueva película se estrenará en cines el 18 de julio de 2025.