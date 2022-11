Bomberos de Mcallen recomiendan limpiar equipos de calefacción antes de utilizarlos para evitar incendios

Expertos recomiendan que antes de encenderlo haga una limpieza en los ductos de su aire central.

Usualmente en el valle las temporadas de bajas temperaturas no son muy fuertes, por lo que la calefacción no se prende frecuentemente y al no hacer la limpieza y uso correspondiente podría provocar un incendio.

Vea el video para el informe completo.