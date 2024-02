Conducir bajo la influencia podría ser motivo de deportación, según nueva ley pendiente por aprobación del congreso

By:

in Noticias RGV

De ser aprobada en el senado, esta ley deportaría de manera rápida a cientos o miles de extranjeros con o sin documentos legales.

"No es una nueva ley de inmigración, recuérdate que solo ha sido aprobada en la cámara de representantes cuando se convierta en ley, recuérdate que también tiene que ser aprobada en el senado y tiene que ser finalmente aprobada por el presidente de estados unidos para que se convierta en ley" explico el abogado de inmigración, Alejandro San Miguel.

Se trata de la iniciativa de ley HR 6976, un proyecto estructurado por republicanos que busca deportar del país a todos aquellos extranjeros que hayan manejado bajo cualquier efecto de alcohol o sustancia.

"Si la persona tiene algún tipo de cargo de DUI en el pasado eso lo puede hacer inelegible para la residencia" agrego San Miguel "por el otro lado si tomamos un ejemplo de una persona que es residente permanente legal si tiene algún tipo de cargo de DWI ya en sí lo pueden hacer deportable del país".

El plan fue aprobado con 274 votos a favor y 150 en contra, 59 de estos votos vinieron de la banca demócrata.

La medida puede afectar miles de trámites migratorios.

"Una persona que es residente si tiene un DWI y sale del país entrando, lo pueden encontrar como inadmisible, y no permitirle la entrada y ponerlo en un procedimiento de deportación y quitarle esa residencia a consecuencia de ese delito" informo el abogado.

Si esta propuesta se convirtiera en ley, se buscaría enmendar una parte de la ley de inmigración que será denominada "la ley para proteger a nuestras comunidades contra los DUI".

"Es fuerte la medida, no lo niego considerando y no estoy justificando, obviamente la falta porque el dwi es un cargo que se hace por seguridad, obviamente no queremos que las personas que están conduciendo bajo los efectos del alcohol o efectos de una sustancia controlada, pero los efectos de DWI es uno de los delitos más comunes en todo el país"

De acuerdo a san miguel, si el presidente firmara la propuesta, afectaría de manera automática a quienes recibieron una multa por manejar en estado de ebriedad y de manera automática quedarían descartados al solicitar la residencia o ciudadanía americana.

"¿cómo esta es la primera vez que se hablaría de poner un DWI como una causa de admisibilidad en la ley de inmigración, no hay un perdón para eso, si se incluye esa causa de admisibilidad, lo curioso sería van a proveer un perdón para ello o no? Si no se provee un perdón y si tienes un DWI ahí quedaste, ahora si se provee un perdón para ello, entonces las personas tendrían que hacer el proceso de la residencia y presentar el perdón para esa causa" enfatizo el abogado.

Los defensores de los derechos humanos opinan que esta propuesta retrocede lo que se lleva avanzado en cuanto a temas migratorios.

"Nosotros realmente pensamos que hay un intento de súper criminalizar a los migrantes mientras que un incidente donde alguien es detenido digamos tomado o bajo la influencia como ciudadano, te dicen que tienes que pagar una multa y en todo caso tomar unas clases alguna familia migrante la destruyen por esa situación, ya que la persona especialmente si es indocumentada y en algunos casos personas con residencia legal se les deporta hay un doble castigo entonces eso rompe el precepto de injusticia igual para todos derechos iguales para todos lo que está marcado en la 14 enmienda constitucional o en la enmienda 5 que dice que no puedes estar castigando a una persona doblemente" dijo el director de la red fronteriza por los derechos humanos en El Paso, Fernando García.

El avance del proyecto fue criticado por congresistas demócratas y aplaudido por republicanos, no existe la seguridad de que la medida sea aprobada en el senado donde los demócratas son mayoría.

Vea el video para el informe completo.