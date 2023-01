Continúa el debate sobre el aborto

"Ser madre es definitivamente un compromiso y si no estás lista para eso, no deberías ser obligada a hacerlo", esta madre de dos hijos, que ha elegido permanecer anónima por privacidad, tuvo que tomar recientemente lo que describe como una decisión difícil.

"Cuando descubrí que estaba embarazada, estaba un poco devastada porque, literalmente, acababa de tener un bebé y no tenía muchas ganas de tener otro", ella vive en Texas, un estado donde ahora está prohibido el aborto después de que se detecta el latido del corazón de un feto.

Dice que, investigó cómo obtener una píldora o pastilla abortiva por correo y encontró el sitio web del PlanC, lo que le dio la opción de enviarlo a cualquier lugar de México, desde una oficina médica con sede en la ciudad de México.

"Tuve una consulta con un médico, pudieron enviarme las píldoras abortivas en México y elegí el sitio de FedEx en Reynosa. Conduje hasta allí", manejó desde Houston hasta el valle y cruzó hacia Reynosa, un proceso que ella dice fue inconveniente pero necesario.

"Aparentemente, mi pareja y yo tenemos un rasgo que hace que mi bebé tenga células falciformes, por lo tanto, tener otro bebé, naturalmente, nuestro bebé siempre puede estar en riesgo de tener células falciformes"

Destiny Herndon-de la rosa es la fundadora del grupo provida con base en Texas nueva ola feminista. Ella está a favor del derribo de Roe v Wade, pero dice que todavía no es suficiente.

"Creo firmemente que para que podamos reducir de manera efectiva la tasa de abortos, debemos centrarnos en las necesidades prácticas y los recursos que las personas embarazadas requieren no solo para sobrevivir, sino para prosperar" agrego la fundadora, Herndon.

Ella dice ahora que los abortos han disminuido en Texas: es hora de determinar cómo disminuir la demanda. Llegar a la razón detrás de las mujeres quieren un aborto en primer lugar, "por lo general, tiene más que ver con la falta de vivienda, atención médica, transporte, el costo del cuidado de los niños son estos elementos costosos que no sé si el movimiento provida ha podido abordar alguna vez" agrego Destiny "si no eliminas la crisis de un embarazo en crisis, las personas siempre encontrarán una manera de terminar, ya sea volando, tomando píldoras abortivas o algo peor."

Pero algunas mujeres todavía sienten que independientemente de las circunstancias, la opción de tener un aborto debe estar allí.

"No estoy contenta con eso y no estoy promoviendo el aborto, pero creo que debería ser una opción para las madres" dijo la madre, y agrego que "al final del día, esa madre será responsable del bienestar de su hijo, siendo su hijo un individuo completo en este mundo, cómo se desarrolla emocionalmente, su salud mental, esa madre está a cargo de tantas responsabilidades diferentes así que debería ser su decisión si está lista para ese tipo de compromiso o no".

Una conversación y dilema que sigue siendo debate, 50 años después.

