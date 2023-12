Culmina el plazo para inscribirse a un seguro de salud de Obamacare

in Noticias RGV

Este viernes 15 de diciembre será una fecha importante para aquellas personas que quieran renovar e inscribirse al seguro médico a través del gobierno federal.

La fecha límite para aplicar, renovar o cambiar la información de su seguro de 'Obamacare' está por concluir, y de no hacerlo, pueden perder la cobertura que comienza a partir del 1 de enero de 2024.

Sin embargo, voceros del colectivo Unión del Pueblo Entero (LUPE) indican que se habilitara una nueva oportunidad para realizar la aplicación.

"No queremos que la gente esté sin cobertura porque es muy importante cuidar tu salud. Ahora, si la gente no aplica para diciembre 15, todavía puede aplicar hasta el 15 de enero, solamente que no tendrán cobertura hasta febrero del próximo año", indicó Kaila Montaño, representante de LUPE.

Durante el periodo de inscripción abierta que empezó el 1 de noviembre del 2023 y termina el próximo 15 de enero, las personas pueden inscribirse y hacer cualquier cambio en su póliza sin ninguna restricción.