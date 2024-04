Desechos de medicamentos vencidos en Edinburg

Como cada año, llega nuevamente la oportunidad de deshacerse de los medicamentos vencidos de una manera adecuada.

Este evento se lleva a cabo dos veces al año por parte de agentes de la D-E-A en un esfuerzo de evitar que medicamentos controlados caigan en manos de personas equivocadas.

El desecho correcto de los medicamentos también reduce la oportunidad de que otra persona abuse de medicamentos controlados.

El pasado octubre, agentes de la DEA se deshicieron de más de 3 mil libras de medicamentos.

"Deberías deshacerte de eso, tan pronto como ya no lo necesites, tan pronto como ya no cumpla con tus necesidades médicas, te hayas recuperado de una lesión, de una cirugía, no tomaste todos los medicamentos, hay no es necesario que esté por ahí. Recuerde, siempre existe la posibilidad de que alguien haga un mal uso accidental o intencional de esa droga, particularmente sustancias controladas, como los analgésicos", agrega Ed Townsend, DEA, Distrito de McAllen.

Los medicamentos pueden ser entregados en sus envases o en bolsas transparentes.

También podrá llevar medicamentos sin receta, pero no aceptarán agujas.

El evento se llevará a cabo el próximo viernes de las 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde.