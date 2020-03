EEUU considera restringir uso de equipos médicos

El presidente estadounidense Donald Trump habla con la prensa tras reunirse con senadores republicanos en el Capitolio en Washington el martes, 10 de marzo del 2020. Trump se aprestaba a anunciar el miércoles una orden ejecutiva que insiste en el uso de suministros médicos producidos en el país en la respuesta al brote de coronavirus, dice una persona familiarizada con el plan.(AP Foto/J. Scott Applewhite)

Por LISA MASCARO

Associated Press

WASHINGTON (AP) — El presidente Donald Trump se aprestaba a anunciar el miércoles una orden ejecutiva que insiste en el uso de suministros médicos producidos en el país en la respuesta al brote de coronavirus, informó una fuente familiarizada con el plan.

El reporte, de parte de una persona que habló a condición de anonimato, se produce en medio de otro día turbulento e la crisis. Los casos confirmados en Estados Unidos superaron los 1.000, las violentas fluctuaciones en el mercado bursátil en los mercados financieros continúan y Washington pasa trabajos para responder.

La Casa Blanca ponderaba además una serie de respuestas más agresivas, incluyendo una declaración de desastre nacional para liberar fondos federales adicionales y responder a críticas de que la respuesta inicial de la administración a la pandemia ha sido insuficiente.

El senador republicano Marco Rubio recomendó diversificar la cadena de suministros y reducir la dependencia de Estados Unidos de las importaciones, incluyendo de China, durante un almuerzo privado de Trump con senadores republicanos esta semana.

Trump pareció concordar con Rubio, de acuerdo con una persona familiarizada con la sesión privada y que habló a condición de anonimato.

