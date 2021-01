EEUU: Consideran cargos de sedición por invasión de Congreso

By: CARLA K. JOHNSON y LISA MARIE PANE

WASHINGTON (AP) - Después de la irrupción en el Capitolio federal, "todas las opciones están sobre la mesa" para encausar a los miembros de la violenta turba de simpatizantes del presidente Donald Trump, incluidos cargos de sedición, informó el jueves Michael Sherwin, el fiscal federal interino del Distrito de Columbia.

Sherwin dijo que los fiscales planean presentar 15 casos federales el jueves por delitos como acceso no autorizado y robo de propiedad. Señaló que los investigadores están revisando montones de evidencia para presentar cargos adicionales.

"Todos esos cargos están sobre la mesa... Presentaremos el máximo de cargos que podamos", señaló.

Más de 90 personas han sido arrestadas por la policía de Washington y es probable que se realicen más detenciones. Los fiscales estadounidenses a lo largo y ancho de la nación han prometido encontrar a cualquier residente que haya participado en la insurrección emprendida para obstruir la transición pacífica del poder y llevarlo ante la justicia.

Los expertos dijeron que algunos podrían enfrentar el cargo de conspiración sediciosa, el cual raramente es utilizado. Es el mismo cargo que el Departamento de Justicia, en ese entonces dirigido por el exsecretario William Barr, planteó que se presentara contra aquellos que promovieron violencia en las protestas ocurridas el verano pasado por la muerte de afroestadounidenses a manos de la policía.

El entonces subsecretario de Justicia, Jeffrey Rosen, quien tomó el mando del Departamento de Justicia cuando Barr renunció el mes pasado, dijo a los fiscales en un memorándum emitido en septiembre que deberían considerar el uso del cargo de conspiración sediciosa contra manifestantes violentos, señalando que "no requiere pruebas de un complot para derrocar al gobierno estadounidense pese a lo que el nombre podría insinuar".

