Efectos de la suspensión de la vacuna obligatoria contra el Covid en el Valle

La prohibición de requerir la vacuna del Covid-19 en Texas podría afectar directamente a los pacientes más vulnerables.

El riesgo no solo sería contagiarse de Covid. Según los expertos, los pacientes vulnerables, como los que pasaron quimioterapias, alguien con trasplante de órganos, de edad avanzada, y asma severa, entre otros, podrían batallar más e incluso hasta poner en riesgo su vida después de que esta prohibición entró en vigencia.

Tras la suspensión de la vacunación obligatoria contra el Covid para todos los trabajadores en Texas, expertos sostienen que la medida podría provocar síntomas a largo plazo en algunos pacientes vulnerables.

"Siempre existe el riesgo de los pacientes inmunosuprimidos, esos pacientes que por ejemplo están en quimioterapias, están en esteroides o pacientes de una edad muy avanzada que con el Covid, que aunque ya no es tan grave, en ellos sí lo puede ser y terminar en neumonía y terminar en el hospital", indicó Federico Vallejo, neumólogo en DHR Health.

Según Vallejo, la vacuna es segura para la mayoría de las personas porque ayuda a reducir la transmisión del Covid y la gravedad de los síntomas con el tiempo.

Al término de agosto del 2023, Estados Unidos lideraba la lista de muertes a causa de Covid-19 con más de 1.170,000 muertes.

"El tema aquí es que es un tema de responsabilidad personal, porque estamos tratando de evitar los contagios y no nada más es la vacuna, es que en espacios cerrados uses mascarilla, que te laves las manos, quizá la gente joven no va a tener ningún problema en re-infectarse que eso es entre comillas porque cada vez vemos más casos de gente que se infecta con Covid", agregó Vallejo.

A nivel local, hay quienes sostienen que la vacuna debería ser obligatoria.

"Está mal porque, por ejemplo, yo perdí a mi abuela por el Covid, por eso digo que no tiene que ser necesario, pero si tienen que considerar que se la tienen que poner no solo por los niños sino por los más grandes de edad, por lo mismo, porque ellos no tienen las mismas defensas que uno", precisó Jesus Miranda, un residente de Edinburg.

Estadísticas actuales del condado Hidalgo indican que las hospitalizaciones han reducido, al igual que el número de muertes a causa del Covid.

Por ahora, las autoridades sanitarias recomiendan vacunarse al público en general y a los pacientes más vulnerables, usar cubrebocas en lugares públicos.

Si usted quiere conocer los sitios de vacunación en el condado hidalgo, visite la página web hidalgocounty.us.