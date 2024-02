Empresa de belleza brinda ayuda para cumplir sueños de carrera de modelaje

Por los últimos 15 años, una compañía de ropa en el valle se ha dedicado a destacar el talento local en la carrera de modelaje.

Este año no es la excepción y Anna Paulina Marín se dio a la tarea de investigar que los motiva y como es que sus pupilos han logrado sobresalir en esta difícil carrera.

Esmeralda Valle a lo largo de más de una década ha buscado que jóvenes interesadas en el modelaje tengan una carrera sólida.

Teniendo en cuenta la poca exposición en el Valle de Texas.

"Una niña entró a mi tienda y me pidió que ella quería ser modelo, pero no sabía cómo hacerlo, entonces yo hice unas pocas llamadas a los diseñadores y ellos han sido una gran ayuda, me han ayudado y apoyado bastante", Esmeralda Valle Dueña de Glitzglour

Esmeralda ve esta oportunidad para las jóvenes como un escalón para su futuro, y busca motivar tanto a hombres como mujeres a luchar por sus sueños sin salir de casa a una edad temprana.

"Este es el primero con hombres, estoy emocionadísima porque me han dado la oportunidad de abrirle la puerta a los modelos hombres", agrego Esmeralda.

Al ser menores de edad, Esmeralda busca oportunidades localmente y una vez listas pueden abrirse caminos en otros estados y con agencias reconocidas.

"Lo único que les quiero decir es que todas sus hijas y sus hijos son bellos y aquí lo único que estamos tratando es de que ellos nos enseñen el regalo que se les ha dado, todos tienen algo especial para demostrarnos y de verdad que we can wait to see them", comenta Esmeralda.

La labor de Glitzgamour es muy noble, llevando a las jóvenes modelos hasta la cima, por ejemplo concursar para Miss Texas y también con marcas muy reconocidas.

"Otras se han convertido en sus propias diseñadoras y que te puedo decir, todas han hecho algo muy especial después de este evento", añadió Esmeralda.

Tal es el caso de Viviana Márquez, que con tan solo 21 años ha cumplido gran parte de sus sueños.

"Me siento muy orgullosa y muy contenta de todo este proceso y siempre recuerdo y siempre que me preguntan yo cuento esta historia la he contado mil veces y nunca me voy a cansar de contarla porque fue mi inicio y como dije es muy bonito poder decir esta persona me ayudó y yo lo que tengo es que soy superagradecida y siempre me voy a acordar de que la señora Esmeralda me apoyó", agrego Viviana Márquez Miss Glitz and Glamour 2019

En esta presentación hubo cerca de 50 jóvenes hombres y mujeres. Todos ellos con la misma ideología, sacar su carrera de modelaje adelante y explorar el mundo sin tener que salir de casa.