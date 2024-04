Familiares de los jóvenes accidentados en Boca Chica solicitan ayuda para gastos médicos

Los jóvenes que sufrieron un accidente en la carretera 4 en Boca Chica hace unos días se encuentran recuperándose.

Hoy, en exclusiva, el equipo de Noticias RGV habló con la esposa de uno de los afectados, quien narró con detalles el suceso de lo que parecía una mañana normal para estos jóvenes que iban rumbo al trabajo.

"Un jeep rojo quiso rebasar a un tráiler y le pegó al tráiler y el tráiler le pegó a ellos", dijo Karla Gómez, esposa de uno de los afectados.

Gómez nos comenta que aún no tienen fecha para salir del hospital. "Mi esposo todavía no nos dice cuando sale ni por qué tiene las costillas quebradas y el pulmón se le colapsó y tiene también el riñón afectado", sostuvo.

La familia completa está destrozada y es que nadie está preparado para recibir este tipo de noticias.

"El muchacho no sé cómo pudo e hizo una llamada, le avisaron a su papá y como somos familia, mi cuñada me habló a mí y me avisó que mi esposo había tenido un accidente y así fue como nos enteramos", agregó Gómez.

En el mismo caso, el esposo de Melany Guerrero, esposa de uno de los afectados, está bajo medicamento, ya que las heridas en la cabeza son muy severas, sin contar las complicaciones médicas por los golpes.

"El se abrió la cabeza de este lado y tiene una mancha en el cerebro que ahorita, le están dando medicamento para eso, además se quebró la pierna y le tuvieron que hacer dos operaciones, sus pulmones iguales colapsaron y trae mucho dolor en el pecho porque fue donde también recibió mucho el golpe", declaró Guerrero.

Noticias RGV también pudo dialogar con Beatriz Fernández, mamá de Pedro Villanueva, otro de los jóvenes hospitalizados, quien nos explica la condición en la que se encuentra su hijo.

"Ahorita con mi hijo estamos con cirugía, ahorita el martes nuevamente tiene otra cirugía, tuvo otras cirugías ya anteriores para restablecer sus piernas que fueron quebradas las dos y ahorita estamos esperando el martes", declaró Fernández.

No solo fue ruptura de piernas, la señora Fernández comenta que otras partes del cuerpo de su hijo se vieron afectadas. "En su cara también le iban a hacer cirugía, pero gracias a Dios la cirugía no se hizo, pero tenemos que ver que haga movimiento en su cara para que no se quede intrincada, el movimiento de su boca, pero si mi hijo está muy lastimado, fue el que llevó la mayoría de los golpes", sostuvo.

Según los familiares de los accidentados, ellos no cuentan con seguro médico, por tal motivo pidén ayuda de la comunidad para solventar los gastos.

La familia cuenta con una página de recaudación de Go Found, en la cual esperar recibir donaciones para cubrir los gastos médicos.

Para apoyar a la familia, haz clic aquí.