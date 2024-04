Ferretería Matt's Building Materials reabrirá sus puertas en Pharr

La ferretería Matt's Building Materials reabrirá sus puertas a la comunidad este fin de semana, luego de que un voraz incendio destruyera la tienda hace más de dos años.

Los dueños aseguran estar listos para servir de nuevo a los residentes del Valle. Luego de dos años, con el apoyo de la comunidad, esta familia pudo recuperar su tienda.

Matt's Cash & Carry abrió sus puertas en el año 1969. La casa de materiales de construcción fue la tienda más antigua en el valle del Río Grande.

Según los reportes, un voraz incendio destruyó la tienda en enero del 2022 y la dejó sin ningún rastro. Los dueños perdieron casi todo.

Más de 100 bomberos y 15 agencias respondieron al incendio, mientras que las autoridades señalaron que les tomó 15 horas para sofocar las llamas.

"No lo esperábamos, nosotros estábamos fuera del pueblo, y recibimos una llamada que había una lumbre, y que necesitábamos llamar a los bomberos, alguien que nos ayude", comentó Diana Smith, dueña de Matt's Building Materials.

Tras la reconstrucción los últimos dos años, la tienda por fin está abriendo sus puertas nuevamente. Los clientes podrán contar con un edificio nuevo y más moderno que el anterior.

"Ya he tenido algunos clientes que entraron y se emocionaron y lloraron, y eso me molesta porque estoy tratando de hacerlo, y vienen y dicen que es tan hermoso. Me alegro de verlos de regreso. Un lugar que recuerdo cuando era niño o que ustedes me ayudaron en un momento difícil", contó Isaac Smith, co-dueño de 'Matt's Building Materials'.

Con la nueva remodelación, al entrar a la tienda se podrá apreciar fotos del proceso de la reconstrucción, con mensajes de apoyo en la pared.

"Lo que pueden esperar es un diseño más fácil de usar y más amigable para los compradores, un estacionamiento más grande, muchos productos nuevos que trajimos, brillantes y nuevos, pero aun así, se sienten como en casa", expresó Smith.

El negocio continuará vendiendo los mismos materiales de ferretería de siempre. La reconstrucción de la tienda comenzó en diciembre del 2022.

En los próximos meses, el negocio familiar espera alquilar otros espacios en la misma franja de la tienda. El área se llamará Woodrow Plaza en honor al abuelo de la familia.

Matt's Building Materials está ubicado en 404 E. Expressway 83 en Pharr. Estarán abiertos este sábado de 7:30 a 18:00 horas.