Impacto económico en el Valle tras el aumento del precio del tomate

El aumento del precio de los tomates es la causa de la salida de Estados Unidos del acuerdo de suspensión con México.

Este cambio tendrá un impacto en los negocios locales y en las familias de la comunidad del Valle.

Estados Unidos salió del acuerdo comercial con México y esto impactará directamente en el costo del tomate, un trato que desde 1996 mantenía estable el precio de los tomates importados.

Este acuerdo durante años reguló las importaciones del tomate desde México.

Según Donald Trump, presidente estadounidense, la decisión busca defender a los agricultores del país ante lo que calificó como una competencia desleal.

Ahora, con la salida de Estados Unidos, los precios podrían subir mucho y el tomate es un ingrediente muy utilizado en la cocina mexicana y podría volverse más difícil de comprar debido al aumento de su precio.

Por el cual afectara a los bolsillos de los consumidores como en los gastos de los restaurantes locales en el Valle.

"El proceso de las cadenas de distribución se van a complicar y tiene que haber un tipo de realineamiento para tratar de bajar los costos lo más posible. Lo más probable es que vamos a ver que en algunas situaciones, en algunas tiendas, los tomates van a estar un poquito más escasos de lo normal. O del otro lado van a estar más caros de lo normal", comentó Teo Sepúlveda, economista.

Con el fin de este acuerdo, los productores mexicanos enfrentarán nuevos aranceles. Esto se traduce en un aumento en los precios que los residentes pagan en el Valle y no solo el tomate será afectado.

Expertos avisan que también el precio de otros ingredientes tendrán un aumento.

"Por ejemplo, lo que se complementa en una salsa, los tacos en sí mismo, cosas como el cilantro, la cebolla, todo lo que va alrededor de los tomates usualmente tiende a sufrir en cuestión de costos", agregó Sepúlveda.

Jim Wood, dueño de Seymour's Deli, restaurante de sandwiches y pizzas en el Valle, dice que aunque no ha notado un aumento en el precio de los tomates, se está preparando para lo que venga.

"Bueno, sí. No creo que esta subida de precios afecte a mis precios. No me imagino que los tomates suban tanto como para tener que subirlos. Espero que no. Si lo hacen, seguro que los subiré un poco. Un poquito", indicó Wood.

Muchas familias ya batallan para llegar a fin de mes y este aumento podría sentirse en la mesa de todos.

Wood y sus consumidores están cansados de que sigan aumentando el precio de los productos porque afecta los precios de los menús.

"Todos estamos hartos de que suban los precios últimamente debido a la inflación de los últimos años. Así que últimamente estamos intentando mantener los precios bajos, como parece que hace la mayoría", agregó Wood.

En medio de los cambios políticos que afectan a los bolsillos de la comunidad, los expertos dan estrategias al momento de hacer el mandado.

"Entonces la gente tiene que prepararse para cuando vayan a comprar tomates, traten de comprarlos con tiempo, no traten de hacer las cosas apuradas, simplemente tienen que tomar su tiempo para comprar tomates", recomendó Sepúlveda.

Aunque muchos quieren que este aumento al precio del tomate sea temporal, expertos recomienda hacer los ajustes necesarios desde ahora para que este aumento no afecte tanto.